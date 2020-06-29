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  4. 43 yaşındaki ünlü sunucu verdiği frikikle olay oldu

43 yaşındaki ünlü sunucu verdiği frikikle olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 10:26 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Michelle Hunziker, sosyal izolasyon sonrası tatil sezonunu kızlarıyla açtı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da yaşayan Michelle Hunziker, kötü günleri geride bıraktı.

43 yaşındaki Hunziker, çocuklarını da alıp Varigotti kentinde tatile gitti. Sezonu açan Michelle Hunziker'in plajdaki neşesi objektiflere takıldı. Ünlü sunucu, kızları Celeste ve Sole ile denizde uzun süre neşeli vakit geçirdi.

BİKİNİSİNİN ÜSTÜ SIYRILINCA...

Kendilerine eşlik eden başka çocuklar ve anneleriyle birlikte dalgalarla oynayıp kumsalı neşeli kahkahalarla çınlattılar. Denizde çocuklarıyla eğlendiği anda bikinisinin üstü sıyrılan ünlü sunucu, istemeden frikik verdi.

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