43 yaşındaki ünlü sunucu verdiği frikikle olay oldu

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da yaşayan Michelle Hunziker, kötü günleri geride bıraktı.

43 yaşındaki Hunziker, çocuklarını da alıp Varigotti kentinde tatile gitti. Sezonu açan Michelle Hunziker'in plajdaki neşesi objektiflere takıldı. Ünlü sunucu, kızları Celeste ve Sole ile denizde uzun süre neşeli vakit geçirdi.

BİKİNİSİNİN ÜSTÜ SIYRILINCA...

Kendilerine eşlik eden başka çocuklar ve anneleriyle birlikte dalgalarla oynayıp kumsalı neşeli kahkahalarla çınlattılar. Denizde çocuklarıyla eğlendiği anda bikinisinin üstü sıyrılan ünlü sunucu, istemeden frikik verdi.

