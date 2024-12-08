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  4. 43 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan firari hırsız gardırobun arkasından çıktı!

43 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan firari hırsız gardırobun arkasından çıktı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.12.2024 09:53
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Ankara'da, karıştığı 12 farklı hırsızlık olayı nedeniyle hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, gardırobun arkasına saklanmış halde yakalandı. İl genelinde hırsızlık suçlarına karşı icra edilen operasyonlarda ise toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

43 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan firari hırsız gardırobun arkasından çıktı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince il genelinde hırsızlık suçuna karışmış kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kurulan özel ekiplerin teknik ve fiziki çalışması sonucu belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan ekipler, işlediği 12 farklı hırsızlık suçundan dolayı hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan S.T.'nin saklandığı adresi tespit etti. S.T.'nin söz konusu adreste olmadığının belirtilmesi üzerine ikamette arama yapan ekipler zanlıyı gardırobun arkasına saklanmış halde buldu. Yakalanan S.T. ve diğer 5 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan S.T. cezaevine gönderildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Ankara emniyet müdürlüğü hapis
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