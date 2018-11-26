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43 yıl önce mezun oldukları sıralarda öğretmene duygulandıran sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:21 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bulunan Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndan 43 yıl önce mezun olan öğrenciler bir araya gelerek, öğretmenleri Ülkü Öztürk'e okulda sürpriz yaptı.

Gürkay GÜNDOĞAN ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bulunan Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndan 43 yıl önce mezun olan öğrenciler bir araya gelerek, öğretmenleri Ülkü Öztürk'e okulda sürpriz yaptı. Emekli öğretmen Ülkü Öztürk, sınıfta yıllar önceki gibi sıralara oturan öğrencilerini görünce gözyaşlarını tutamadı. Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndan 1975 yılında mezun olan Ayşe Bayram Gök ve Çatalağzı Merkez Mahalle Muhtarı Murat Karayavuz, 43 yıl önce ki ilkokul öğretmenleri Ülkü Öztürk'e 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yapmaya karar verdi. Gök ve Karayavuz, 43 yıl önce aynı sırada eğitim gördükleri arkadaşlarına sosyal medya ve telefon aracılığıyla ulaştı. İstanbul, Ankara, Çanakkale ve Zonguldak'ta oturan sınıf arkadaşları, Ülkü öğretmen için beldeye geldi. 25 okul arkadaşı, eğitim gördükleri ilkokula giderek 43 yıl önce oturdukları düzende sıralara oturdu. Ereğli ilçesinde yaşayan Ülkü öğretmenin ağabeyi de kardeşini gezmek için Çatalağzı beldesine davet etti. Emekli öğretmen Ülkü Öztürk, beldede gezerken ağabeyinin 'gel gençliğinde çalıştığın okulu da gör.' demesi üzerine ilkokula gitti. Sınıfın kapısını açan Ülkü öğretmen karşısında 43 yıl önce mezun ettiği öğrencilerini görünce duygu dolu anlar yaşadı. İlk önce uzunca öğrencilere bakan Ülkü öğretmen, daha sonra gözyaşlarını tutamadı. O anları da öğrencilerinden biri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, öğrencisi olduğu Ülkü öğretmene plaket verdi. Murat Karayavuz, çok sevdikleri öğretmenlerine ve sınıf arkadaşlarıyla güzel bir anı olacağını düşünerek öğretmenlerine sürpriz hazırladıklarını belirterek, Öğretmenimle zaman zaman telefonda görüşüyorduk. Sonra böyle bir sürpriz hazırlayalım dedik. Sosyal medya ve telefonla arkadaşlarımızla haberleştik. Çoğu geldi sağ olsunlar. Öğretmenimiz de haberi olmadan ağabeyi tarafından okula götürüldü. Sınıfta bizi görünce çok duygulandı. Bizde çok duygulandık. Eski günlerimizi konuştuk. Çok güzel bir anı oldu. dedi.

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