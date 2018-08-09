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43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

Antalya'da açılan 'Hababam Sınıfı Müzesi', sinemanın klasikleşen eserinde rol alanlardan hayatta kalan 10 oyuncusunu, 43 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirdi.

Kepez Belediyesi, Türk sinemasının kült film serisi Hababam Sınıfı Müzesi'ni hayata geçirdi.

Antalya'da açılan 'Hababam Sınıfı Müzesi', sinemanın klasikleşen eserinde rol alanlardan hayatta kalan 10 oyuncusunu, 43 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirdi. Kepez Belediyesi, Türk sinemasının kült film serisi Hababam Sınıfı Müzesi'ni hayata geçirdi. 7'den 70'e herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu ve sosyal yaşamdan dersler çıkarılacak Yeşilçam'ın unutulmaz filminin birçok unsuru bu müzede yer alıyor.

43 yıl sonra biraraya geldiler! İşte son halleri

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Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'ndaki açılış, Hababam Sınıfı'nın hayatta olan öğrencilerini 43 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirdi.
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Hababam Sınıfı'nın 10 öğrencisi, müzeye girdiğinde duygu dolu anlar yaşadı. Çoğu şu anda 65 yaşın üstünde olan sanatçılar, sınıftaki detayları tek tek inceledi, fotoğraflarının yer aldığı sıraların yanına oturdu.
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Ümit Doğru, 1976 yılında 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmiyle Yeşilçam'la tanıştığını söyledi. Güzel bir kadroda yer almanın gururunu yaşadığını belirten Doğru, filmlerinin henüz ilk günkü gibi izlenmeye devam etmesinin kendilerini çok sevindirdiğini kaydetti.
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Dilaver Gür de 1975 yılında üniversitede mühendislik eğitimi alırken kadroya dahil olduğunu söyledi. Aradan geçen yıllara rağmen serinin ilgiyle izlendiğini anlatan Gür, 44 yıl boyunca akadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini belirterek, müzeyi açanlara teşekkür etti.
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Müzenin ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü ise Altın Portakal şehri olan Antalya'nın, Yeşilçam filmlerinin gönül dünyalarında özel bir yer tuttuğunu söyledi. Tütüncü, "Hababam Sınıfı'nı yıllardır tekrar tekrar izlemekten bıkmadık. Altın Portakal'ın şehrinde bu müzenin var olmasını çok yakışacağını düşündük" dedi.
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