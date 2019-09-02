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43 yıl sonra gelen şehitlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 14:26 | Son Güncelleme

1976 yılında eğitimde elinde el bombasının patlaması sonucu hayatını kaybeden Öğrenci Astsubay Cezmi Özsezer’e 43 yıl aradan sonra şehitlik unvanı verildi.Şehadetinden 43 yıl sonra şehit sayılan Cezmi Özsezer’in, Samsun’un Havza ilçesinde bulunan mezarı başında, devre arkadaşları tarafından tören düzenlendi.

1976 yılında eğitimde elinde el bombasının patlaması sonucu hayatını kaybeden Öğrenci Astsubay Cezmi Özsezer’e 43 yıl aradan sonra şehitlik unvanı verildi.
Şehadetinden 43 yıl sonra şehit sayılan Cezmi Özsezer’in, Samsun’un Havza ilçesinde bulunan mezarı başında, devre arkadaşları tarafından tören düzenlendi. 1957 yılında Havza’da doğan Cezmi Özsezer, ilk ve orta öğrenimini müteakip 1971 yılında girdiği Kuleli Askeri Lisesinden 1974 yılında mezun oldu, aynı yıl Kara Harp Okuluna başladı. 1976 yılındaki atışlı tatbikatlarda, 2 Eylül 1976 tarihindeki el bombası atışı esnasında bombanın elinde patlaması sonucu Cezmi Özsezer hayatını kaybetti ancak resmi olarak şehit sayılmadı.Yıllar sonra tesadüfen, Cezmi Özsezer’in resmi olarak şehitliğinin kabul edilmediği ortaya çıktı. Kardeşlerinden birinin Kara Kuvvetleri Komutanlığına verdiği dilekçeye cevaben "Cezmi Özsezer’in şehit olmadığı ve o yıllardaki yasa ve yönetmelik gereği şehit sayılamayacağı” bildirildi. Devre arkadaşlarının hukukî girişimleri sonucunda Cezmi Özsezer’in şehitliği ilgili makamlarca kabul edildi. Devlet tarafından şehitliği inşa edilen ve gönderine bayrak çekilen Cezmi Özsever’in 43’üncü ölüm yıldönümü olân 02 Eylül günü mezarı başında, Kara Harp Okulu 1978 mezunu devre arkadaşlarınca anma programı yapıldı.
Törende konuşan devre arkadaşı Emekli Orgeneral İhsan Uyar, "Şehitlik unvanı aldığı için bugün mutluyuz. Bizler devre arkadaşları olarak o elim günün şahitleriyiz. Bizim nazarımızda Cezmi 43 yıldır şehittir ama bunun resmileşmesi bugüne kısmetmiş" dedi.
Emekli Orgeneral İhsan Uyar’ın ardından kürsüye gelen şehidin ablası Gülümser Özsezer, "Bu süreçte aynı dönemdeki arkadaşları çok mücadele etti.Şehit olduğunu öğrendiğimizde acılar, travmalar yaşadık. En büyük acıyı annem ve babam yaşadı.Şehitliğin verilmesi çok güzel bir duygu. katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Törende Emekli Hakim Hasan Us şehitliğin verilmesi süreci hakkında bilgi verdi. Törende Havza Kaymakamı Metin Yılmaz da bir konuşma yaptı.
Mezarın çevre düzenlemesini Havza Belediyesi yaptı. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Sebahattin Özdemir, "Şehidimize böyle bir hizmeti yaptığımız içi mutluyuz. Şehitliğin resmileşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Tören şehidin mezarını ziyaret edilmesi, Kur’an-ı Kerim okunması ve dua yapılmasıyla sona erdi.

43 yıl sonra gelen şehitlik

43 yıl sonra gelen şehitlik

43 yıl sonra gelen şehitlik

43 yıl sonra gelen şehitlik

43 yıl sonra gelen şehitlik

43 yıl sonra gelen şehitlik

43 yıl sonra gelen şehitlik

43 yıl sonra gelen şehitlik

43 yıl sonra gelen şehitlik

43 yıl sonra gelen şehitlik

43 yıl sonra gelen şehitlik

43 yıl sonra gelen şehitlik

43 yıl sonra gelen şehitlik
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