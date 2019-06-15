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"4×4 Dünyası Offroad Fest"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

TOSFED tarafından düzenlenen "4×4 Dünyası Offroad Fest" Bolu'nun Mudurnu ilçesinde başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen "4×4 Dünyası Offroad Fest", Bolu'nun Mudurnu ilçesinde başladı.

Ortak tutkusu arazi aracı, karavan, motosiklet ve ATV araçlarıyla asfalttan çıkıp doğaya karışmak olan yaklaşık 4 bin katılımcı, Mudurnu'ya bağlı Kocadüz Yaylası'nda hazırlanan etkinliklerin yapılacağı festival alanına geldi.

Festivalin organizatörü Mehmet Erel, burada asfalttan ayrılıp doğada mutlu olan insanların bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 200 dönümlük bir alandayız. Yoğun aile katılımlı festival düzenliyoruz. Üç gün sürecek festivalimizde Eda Baba'nın konseri var. Ayrıca burada pek çok otomobil firması da yer alıyor. Özellikle 4x4 karavan ve motosiklet firmalarını davet ettik. Vatandaşlar bu firmaların yetkilileriyle sohbet edip araçlarında da test sürüşü yapabilirler." dedi.

Festival alanına girişlerin tamamen ücretsiz olduğunu aktaran Erel, "Odunu biz temin ediyoruz. İçme suyumuz var. İnsanlar kendi kamp malzemeleriyle geliyorlar. Kamp yapıyorlar. Festival alanımızda 30 stant var. Orada her şey Mudurnu'ya has. Köylülerimiz burada organik bir pazar kurdu." şeklinde konuştu.

Festival için Mudurnu'ya gelen Amarok Off-Road İstanbul grubu üyesi Akın Yöndemir, bölgenin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Bolu'yu seviyoruz. Daha önce de bu bölgeye gelmiştik. İnşallah güzel bir etkinlik olacak." vurgusu yaptı.

Festival kapsamında konser, eğitim ve atölye çalışmaları dışında düzenlenecek etkinlikler arasında, Baba-Çocuk ATV Gezisi, Bisiklet ve Trekking Rotaları, Rehberli Tarihi Mudurnu Gezisi, Test Sürüşleri yer alıyor.

Etkinlikler yarın sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
“4×4 Dünyası Offroad Fest” Bolu Mudurnu

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