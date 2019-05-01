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44. Engelli Meclisi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şule Sepin İçli: - "Şimdiye kadar 44 ilde hedefimize ulaştık, amacımız 52 ilde bu meclisi kurmak. Ay sonuna kadar 52 ilde bu meclisimizi kuracağız"

KAYSERİ (AA) - Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şule Sepin İçli, Engelliler Konfederasyonu'nun 52 ilde Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle yürütmekte olduğu "Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: Türkiye Engelliler Meclisi'ne Doğru" projesi kapsamında 44 ilde engelli meclislerini oluşturduklarını bildirdi.

Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şubesi'nde düzenlenen programda konuşan İçli, şimdiye kadar 43 ilde engelli meclislerini oluşturduklarını, Kayseri ile bu sayının 44'e ulaştığını söyledi.

Konfederasyonlarının, daha önce İstanbul'da engellilerin siyasete katılımı konusunda çalıştay düzenlediğini aktaran İçli, şunları kaydetti:

"Orada engellilerin partilerde çok az temsil edildiği konusuna vurgu yapılırken engelli bireylerin sayısının fazla olduğunu, çok başarılı çalışmalar yaptığı vurgulanmıştı. Biz de orada engelli bireyleri bir araya getirme konusunda neler yapabiliriz diye konuştuk. Bir meclis oluşturulmasını, üniversitelerden, barolardan, kadın örgütlerinden, kamudan temsilcilerin bir araya geldiği bir meclisi uzun süre tartıştık. Bu oluşum Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından fonlanan bir oluşum. Şimdiye kadar 44 ilde hedefimize ulaştık, amacımız 52 ilde bu meclisi kurmak. Ay sonuna kadar 52 ilde bu meclisimizi kuracağız. Türkiye Engelli Meclisimiz çalışmalarına başladı."

Kayseri genelinde sorunların tartışıldığı program, Türkiye engelli meclisine 2 temsilcinin seçilmesinin ardından sona erdi.

Programa işitme, görme, bedensel ve zihinsel engellilere yönelik faaliyet gösteren çeşitli dernek ve kuruluşlarından yaklaşık 100 kişi katıldı.

Engelliler Konfederasyonu bu projeyle gençlerin, kadınların, yaşlıların ve çocukların engelli haklarının savunulmasına katılımını teşvik etmeyi, engelli örgütleri arasında iletişim ve işbirliği olanaklarını genişletmeyi amaçlıyor.

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Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şule Sepin İçli Kayseri Türkiye Engelliler Meclisi'ne Doğru

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