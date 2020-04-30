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  4. 44 gün sonra cansız bedeni bulunan şehit Yılmaz Güneş için tören düzenlendi

44 gün sonra cansız bedeni bulunan şehit Yılmaz Güneş için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 10:44 | Son Güncelleme

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için tören düzenlendi.

44 gün sonra cansız bedeni bulunan şehit Yılmaz Güneş için tören düzenlendi

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinde görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen ve 44 gün sonra dün, Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama kurtarma ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşılan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangasının omuzlarında alana getirilen Güneş'in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, İl Müftüsü Aşır Durgun'un ettiği duayla sona erdi.

Daha sonra askeri helikopterle Elazığ'a gönderilen şehidin naaşının, oradan da uçakla Ankara'ya uğurlanacağı öğrenildi.

Ekran Alıntısı

Törene, şehidin eşi Gülnur, annesi Aysel, babası Emin ve Mehmet Güneş ile Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile mesai arkadaşları katıldı.

Tören sonrası arama kurtarma personeliyle bir araya gelen baba Güneş, 44 gün aralıksız çalışan ekiplere teşekkür ederek helallik istedi.

Öte yandan, Uzman Çavuş Güneş'in önce 2008 yılında Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada, ardından da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında çatıştığı ve yaralandığı, bu nedenle 3 ay Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gördüğü öğrenildi.

Elazığ depreminde de arama kurtarma çalışmalarında yer alıp enkazdan 16 kişiyi çıkaran ekipte yer alan Güneş'in, geçmişte de birçok operasyona katıldığı belirtildi.

OLAY

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

(AA)

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