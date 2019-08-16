HABER

44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 20:17 | Son Güncelleme

KONYA'da 44 gündür kayıp olan Hacı C.'nin (55), oğlu Yusuf C.

44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş

Tolga YANIK- Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'da 44 gündür kayıp olan Hacı C.'nin (55), oğlu Yusuf C. (19) tarafından tüfekle öldürülüp, yaylaya gömüldüğü ortaya çıktı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz 13 Temmuz günü 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Çumra İlçesi Apasaraycık Mahallesi'nde bulunan Apasaraycık baraj göleti içerisinde bir araç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli dalgıç ekipleri bölgeye giderek su altında bulunan aracı çıkarttı. 42 FFH 90 plakalı aracın Mersin'in Silifte ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı C. olduğu tespit edildi. Hacı C.'nin de suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda herhangi bir cesede rastlanmadı. Araç içerisinde yapılan aramada ise Hacı C.'ye ait cep telefonu bulundu.
BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Kayıp olan Hacı C. ile ilgili jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 6 çocuk babası Hacı C.'nin hayvancılık işleriyle uğraştığını ve yaklaşık 6 yıldır Boyalı Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Hacı C.'nin ailesi, kendileriyle görüşme yapan ekiplere, Hacı C.'nin Antalya'ya gitmiş olabileceği yönünde bilgi verdi. Ekipler, ailenin aracın barajda bulunmasının ardından kayıp ihbarında bulunduğunu da tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler Hacı C.'nin oğlu Yusuf C'yi (19) bugün gözaltına aldı. Yusuf C., sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesinde bulunan Boyalı Yaylasına gömdüğünü itiraf etti.
CESEDİ BULUNDU
Jandarma ekipleri, Yusuf C.'yi de alarak cesedin gömüldüğü bölgeye gitti. Olay yerinde yapılan yazıda Hacı C.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Hacı C.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Seydişehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Yusuf C.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş

Gece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardıGece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardı
Römorktan düşen yaşlı kadın ölümden döndüRömorktan düşen yaşlı kadın ölümden döndü
Silah sesi mahalleyi sokağa döktüSilah sesi mahalleyi sokağa döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
44 gün sonra ortaya çıktı! Babasını öldürüp gömmüş

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Komşu dehşeti! Acımasızca darp etti

Komşu kızını darp edip saçlarını yoldu

Dere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

5 yaşındaki çocuktan acı haber! Nefes borusuna lokması kaçtı

5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

Ataşehir'de dehşet anları! Önce darp edip sonra silahla vurdu

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.