44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş

Tolga YANIK- Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'da 44 gündür kayıp olan Hacı C.'nin (55), oğlu Yusuf C. (19) tarafından tüfekle öldürülüp, yaylaya gömüldüğü ortaya çıktı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz 13 Temmuz günü 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Çumra İlçesi Apasaraycık Mahallesi'nde bulunan Apasaraycık baraj göleti içerisinde bir araç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli dalgıç ekipleri bölgeye giderek su altında bulunan aracı çıkarttı. 42 FFH 90 plakalı aracın Mersin'in Silifte ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı C. olduğu tespit edildi. Hacı C.'nin de suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda herhangi bir cesede rastlanmadı. Araç içerisinde yapılan aramada ise Hacı C.'ye ait cep telefonu bulundu.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kayıp olan Hacı C. ile ilgili jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 6 çocuk babası Hacı C.'nin hayvancılık işleriyle uğraştığını ve yaklaşık 6 yıldır Boyalı Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Hacı C.'nin ailesi, kendileriyle görüşme yapan ekiplere, Hacı C.'nin Antalya'ya gitmiş olabileceği yönünde bilgi verdi. Ekipler, ailenin aracın barajda bulunmasının ardından kayıp ihbarında bulunduğunu da tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler Hacı C.'nin oğlu Yusuf C'yi (19) bugün gözaltına aldı. Yusuf C., sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesinde bulunan Boyalı Yaylasına gömdüğünü itiraf etti.

CESEDİ BULUNDU

Jandarma ekipleri, Yusuf C.'yi de alarak cesedin gömüldüğü bölgeye gitti. Olay yerinde yapılan yazıda Hacı C.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Hacı C.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Seydişehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yusuf C.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.