HABER

44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 08:28 | Son Güncelleme

KONYA'da 44 gündür kayıp olan Hacı C.'nin (55), oğlu Yusuf C.

Tolga YANIK- Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'da 44 gündür kayıp olan Hacı C.'nin (55), oğlu Yusuf C. (19) tarafından tüfekle öldürülüp, yaylaya gömüldüğü ortaya çıktı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz 13 Temmuz günü 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Çumra İlçesi Apasaraycık Mahallesi'nde bulunan Apasaraycık baraj göleti içerisinde bir araç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli dalgıç ekipleri bölgeye giderek su altında bulunan aracı çıkarttı. 42 FFH 90 plakalı aracın Mersin'in Silifte ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı C. olduğu tespit edildi. Hacı C.'nin de suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda herhangi bir cesede rastlanmadı. Araç içerisinde yapılan aramada ise Hacı C.'ye ait cep telefonu bulundu.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kayıp olan Hacı C. ile ilgili jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 6 çocuk babası Hacı C.'nin hayvancılık işleriyle uğraştığını ve yaklaşık 6 yıldır Boyalı Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Hacı C.'nin ailesi, kendileriyle görüşme yapan ekiplere, Hacı C.'nin Antalya'ya gitmiş olabileceği yönünde bilgi verdi. Ekipler, ailenin aracın barajda bulunmasının ardından kayıp ihbarında bulunduğunu da tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler Hacı C.'nin oğlu Yusuf C'yi (19) bugün gözaltına aldı. Yusuf C., sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesinde bulunan Boyalı Yaylasına gömdüğünü itiraf etti.

CESEDİ BULUNDU

Jandarma ekipleri, Yusuf C.'yi de alarak cesedin gömüldüğü bölgeye gitti. Olay yerinde yapılan yazıda Hacı C.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Hacı C.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Seydişehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yusuf C.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Tanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdiTanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdi
TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı varTEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralıBolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Sosyal medyadan duyurdu: Güzergahları yüzde 8 azalttı

Sosyal medyadan duyurdu: Güzergahları yüzde 8 azalttı

Son şampiyona Denizli'de şok

Son şampiyona Denizli'de şok

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

44 gün sonra ortaya çıktı! Babasını öldürüp gömmüş

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.