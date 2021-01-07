HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?

44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?

07.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?

Araç plakaları, gerek ülkemizde gerekse de diğer dünya ülkelerinde kullanılan trafik işaretlerinden biridir. Otomobil, taksi, kamyon ve motosiklet gibi çeşitli taşıtlarda bulunan plakalar, araç hakkındaki bilgilere kolayca erişilmesini sağlayan bir sistemdir. Ülkemizde 81 ile karşılık 81 il plaka kodu bulunur. Peki 44 nerenin plakası olarak geçer? 44 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

Araç plakası, bir aracın sorumlusunun kim olduğu, hangi ile kayıtlı olduğu ya da trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı gibi bilgilere ulaşılabilmesini sağlayan bir çeşit kod sistemidir. Yetkili birimler araç plakasını kullanarak bu türden bazı bilgilere kolaylıklara erişebilir. Bu nedenle araç plakalarının araç üzerinde açık bir biçimde yerleştirilmesi oldukça önemlidir. Nitekim bu doğrultuda plakalar, araçların hem ön hem de arka tarafına, herhangi bir harf ya da rakamın görülmesine engel olacak bir durum ortaya çıkmayacak şekilde yerleştirilir. Her ülkenin kendi standartlarına göre belirlediği farklı plaka sistemleri mevcuttur. Ülkemizde, plaka kodunun başında bulunan iki haneli sayı aracın kayıtlı olduğu ili gösterir. Bu doğrultuda ilk 67 plaka kodu alfabetik olarak sıralanmışken bu numaradan sonrakiler ise illerin il olduğu tarihlere göre düzenlenmiştir. Yazımızın devamını inceleyerek "44 plakası hangi il için kullanılır? 44 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

44 Nerenin Plakası?

44 araç plakası Malatya iline ait bir plaka kodudur. Yolculuğunuz sırasında 44 plaka imi taşıyan bir araç görürseniz Malatya iline kayıtlı olduğunu anlayabilirsiniz. Malatya ve Malatya iline bağlı tüm ilçeler 44 plaka imiyle başlar. Malatya'dan bir önceki plaka kodu olan 43 Kütahya ilinin, bir sonraki plaka kodu olan 45 ise Manisa ilinin plaka numarasıdır. Plaka il numarasının yanı sıra plakaların üzerinde yer alan harfler de araçların kayıtlı olduğu ilçeyi gösterir. Malatya iline bağlı ilçelerin plaka kodu ve harflerini görebilmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Malatya Arapgir İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

44 DU 001 ile 999 aralığında
44 HA 001 ile 999 aralığında
44 J 6810 ile 7119 aralığında
44 DZ 001 ile 999 aralığında
44 MT 001 ile 999 aralığında plaka kodu alır.

Malatya Battalgazi İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

44 AC ve AZ 001 ile 999 aralığında
44 DA ve DL 001 ile 999 aralığında
44 DR ve DT 001 ile 999 aralığında
44 EA ve ES 001 ile 999 aralığında
44 EU ve EV 001 ile 999 aralığında
44 EZ 001 ile 999 aralığında
44 FC ve FV 001 ile 999 aralığında
44 FY ve FZ 001 ile 999 aralığında
44 KA ve KZ 001 ile 999 aralığında
44 LA ve LE 001 ile 999 aralığında
44 LF 001 ile 999 aralığında
44 LH 001 ile 999 aralığında
44 M 001 ile 999 aralığında
44 T 001 ile 999 aralığında plaka kodlarını taşır.

Malatya Darende İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

44 DN 001 ile 999 aralığında
44 DZ 001 ile 999 aralığında
44 EY 001 ile 999 aralığında
44 HC 001 ile 999 aralığında
44 MU 001 ile 999 aralığında plaka kodlarını alır.

Malatya Doğanşehir İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

44 DV 001 ile 999 aralığında
44 FA 001 ile 999 aralığında
44 HD 001 ile 999 aralığında
44 HR ve HT 001 ile 999 aralığında
44 MY 001 ile 999 aralığında plaka kodu alır.

Malatya Hekimhan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

44 DP 001 ile 999 aralığında
44 ET 001 ile 999 aralığında
44 MV 001 ile 999 aralığında plaka kodu taşır.

Malatya Pötürge İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

44 DY 001 ile 999 aralığında
44 MZ 001 ile 999 aralığında plaka kodları alır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?
Tarık suresinin meali ve faziletiTarık suresinin meali ve fazileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 55?

55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 55?

Çifte cinayet suçlamasıyla yargılanan sanık beraat etti

Çifte cinayet suçlamasıyla yargılanan sanık hakkında flaş karar

45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?

45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?

37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?

37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?

31 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 31?

31 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 31?

24 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 24?

24 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 24?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.