44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?

Araç plakası, bir aracın sorumlusunun kim olduğu, hangi ile kayıtlı olduğu ya da trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı gibi bilgilere ulaşılabilmesini sağlayan bir çeşit kod sistemidir. Yetkili birimler araç plakasını kullanarak bu türden bazı bilgilere kolaylıklara erişebilir. Bu nedenle araç plakalarının araç üzerinde açık bir biçimde yerleştirilmesi oldukça önemlidir. Nitekim bu doğrultuda plakalar, araçların hem ön hem de arka tarafına, herhangi bir harf ya da rakamın görülmesine engel olacak bir durum ortaya çıkmayacak şekilde yerleştirilir. Her ülkenin kendi standartlarına göre belirlediği farklı plaka sistemleri mevcuttur. Ülkemizde, plaka kodunun başında bulunan iki haneli sayı aracın kayıtlı olduğu ili gösterir. Bu doğrultuda ilk 67 plaka kodu alfabetik olarak sıralanmışken bu numaradan sonrakiler ise illerin il olduğu tarihlere göre düzenlenmiştir. Yazımızın devamını inceleyerek "44 plakası hangi il için kullanılır? 44 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

44 Nerenin Plakası?

44 araç plakası Malatya iline ait bir plaka kodudur. Yolculuğunuz sırasında 44 plaka imi taşıyan bir araç görürseniz Malatya iline kayıtlı olduğunu anlayabilirsiniz. Malatya ve Malatya iline bağlı tüm ilçeler 44 plaka imiyle başlar. Malatya'dan bir önceki plaka kodu olan 43 Kütahya ilinin, bir sonraki plaka kodu olan 45 ise Manisa ilinin plaka numarasıdır. Plaka il numarasının yanı sıra plakaların üzerinde yer alan harfler de araçların kayıtlı olduğu ilçeyi gösterir. Malatya iline bağlı ilçelerin plaka kodu ve harflerini görebilmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Malatya Arapgir İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

44 DU 001 ile 999 aralığında

44 HA 001 ile 999 aralığında

44 J 6810 ile 7119 aralığında

44 DZ 001 ile 999 aralığında

44 MT 001 ile 999 aralığında plaka kodu alır.

Malatya Battalgazi İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

44 AC ve AZ 001 ile 999 aralığında

44 DA ve DL 001 ile 999 aralığında

44 DR ve DT 001 ile 999 aralığında

44 EA ve ES 001 ile 999 aralığında

44 EU ve EV 001 ile 999 aralığında

44 EZ 001 ile 999 aralığında

44 FC ve FV 001 ile 999 aralığında

44 FY ve FZ 001 ile 999 aralığında

44 KA ve KZ 001 ile 999 aralığında

44 LA ve LE 001 ile 999 aralığında

44 LF 001 ile 999 aralığında

44 LH 001 ile 999 aralığında

44 M 001 ile 999 aralığında

44 T 001 ile 999 aralığında plaka kodlarını taşır.