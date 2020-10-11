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44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 17:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 3 farklı yerde çıkan orman yangınında 65 hektar yanıp, kül oldu. 44 saat süren aralıksız söndürme ve soğutma çalışmasında yorgun düşen yangın söndürme işçileri, toprakta yatarak uyudu.

44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular

Kahramanmaraş'ta ilk yangın cuma günü saat 11.15'te Andırın ilçesinin Kızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. 5 dakika sonra alevlere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan müdahaleye başladı. Söndürme çalışmaları devam ederken saat 17.05'te Onikişubat ilçesinin Ayşepınarı Mahallesi Musalı mevkisindeki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine çok sayıda ekip bu bölgeye sevk edildi. Her iki noktada söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Andırın'ın Kuzgun Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

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3 FARKLI YERDE 220 PERSONELLE MÜDAHALE

Kahramanmaraş'ta 3 farklı yerde çıkan yangına Antalya, Konya, Kayseri ve Adıyaman'dan da takviye ekipleri gönderildi. Toplamda; 55 arazöz, 10 su takı, 4 dozer, 6 itfaiye aracı, 220 personelle karadan, 5 yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale eden ekipler Kızık'taki yangını cumartesi günü saat 11.15'te, Musalı'daki yangını saat 23.00'te, Kuzgun'daki yangını ise pazar günü saat 01.00 sıralarında kontrol altına aldı.

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TOPRAK ÜZERİNDE UYUDULAR

Yangın söndürme işçilerinin cuma günü saat 11.15'te başlayan alevlerle mücadelesi, 44 saat süren söndürme ve soğutma çalışmaları sonunda bugün saat 07.00 sıralarında sona erdi. Musalı'da 35, Kuzgun'da 25, Kızık'da da 5 olmak üzere toplam da 65 hektarlık alanın yanıp, kül olduğu yangında, yorgun düşen bazı yangın söndürme işçileri ise bulundukları yerde toprağa yatıp, uyuma fırsatı bulabildi. O anların fotoğrafları ise arkadaşları tarafından çekildi. (DHA)

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