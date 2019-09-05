44. Toronto Uluslararası Film Festivali başladı

TORONTO (AA) - Sinema dünyasında "Oscar’ın Habercisi" olarak da bilinen Toronto Uluslararası Film Festivali (Toronto International Film Festival-TIFF) başladı.

Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen festival, 5-15 Eylül'de yüzlerce sinema filmi ve belgeseli izleyicisiyle buluşturacak.

Festivalin açılışı galası gösterimi bu yıl ilk kez Kanadalı bir belgesel ile yapılacak. Galada yönetmenliğini Daniel Roher’in yaptığı "Bir Zamanlar Kardeştiler: Robbie Robertson ve The Band" belgeselinin ardından açılış kokteyli verilecek.

Festival için Toronto şehir merkezinin en işlek yollarından olan King Caddesi, trafiğe kapatılırken, film gösterimi yapılacak merkezlerin bulunduğu caddeler yayalara tahsis edildi.

Diğer yandan yönetmenliğini Orçun Behram’ın yaptığı Bina filminin ilk gösterimi de 44. Toronto Film Festivali'nin "keşif" kategorisinde yapılacak. Orçun Behram'ın ilk uzun metraj filmi olma özelliğini taşıyan Bina (The Antenna), 8 Eylül'de Toronto'da seyirciyle buluşacak.

