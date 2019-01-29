44 yaşında ikizlerini kucağına almaya hazırlanıyor

Gürgan, başarılı bir gebelik elde edilebilmesi için öncelikle kişiye özel sorunların belirlenmesi gerektiğinin önemini vurguladı. Gürgan, vücudun dengesi bozulduğunda ve o denge sağlanmadıkça ne yapılırsa yapılsın gebelik oranının çok düşük olacağını ifade etti.

Kısırlıkta, yumurta ve sperm kalitesinin düşük olması, döllenme problemleri, genetiği değiştirilmiş gıda tüketimi, şişmanlık, stres, alkol, sigara kullanımı, ileri yaşta bebek sahibi olma isteği ve iklim değişikliği gibi birçok etkenin söz konusu olabildiğini belirtti.

Akdeniz Ülkeleri Üreme Cemiyeti Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Gürgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de kısırlık oranlarının giderek arttığını söyledi.

Prof. Dr. Gürgan, bunun sağlanabilmesi için "Balanslama Yöntemi" ile kadının kendine ait yumurtalık ve kan hücreleri ile onlara ait özel maddeler içeren sıvılar kullanılarak yumurta ile embriyonun güçlendirildiğini ve rahmin gebelik için hazırlandığını, bu uygulamanın öncesinde de "Tüp Test" ile muhtemel sorunların araştırıldığını söyledi.

Gürgan, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ekonomik şartlar da göz önüne alınarak, uygun tedavi planlamasına yardım edecek testler yapılır. Bu testlerin içerinde, çeşitli hormon analizleri, mikrobiyota çalışmaları, biyokimyasal araştırmalar, vitamin yetersizlikleri ve vücut dengesini bozabilecek maddelerin dengesinin araştırılması, diyet değerlendirilmesi, genetik, bioenerji ve psikolojik testler ile yumurta, sperm ve rahim içi zarı performansları incelenir, ultrason değerlendirmeleri yapılır. Bu testler, çiftin ihtiyacına göre belirlenir."

Anne ve baba adayı ile yapılan değerlendirmenin ardından tedavi sürecine başlandığını anlatan Gürgan, "Çift için 1,5 aylık hazırlık süresine ihtiyaç vardır. Tedaviye olumlu etki yapabilecek şekilde planlanan tedaviyle dengelenmiş sperm, yumurta, embriyo ve rahim içi zarı çiftlere kendilerine özel en yüksek gebelik oranı artırılırken, düşük oranı azaltılır." bilgisini verdi.