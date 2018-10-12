ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 21 Kıbrıs gazisi, belediyenin organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uğurlandı.

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 21 gazi, 44 yıl sonra KKTC'ye gitti.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs'a gezi talebinin gazilerden geldiğini ve kendilerinin de bu talepten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

21 gaziyi Kıbrıs'a uğurladıklarını aktaran Yanılmaz, şöyle konuştu:

"Öncelikle bu vatan gazilerimize minnettardır. Eğer bugün bu ülkede hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, güçlü bir ülke olma yolunda adım adım ilerliyorsak bunda şehitlerimizin ve gazilerimizin çok büyük etkisi var. Gazilerimizin mutlu olması ve yüzlerinin gülmesi için bütün imkanlarımızı ortaya koyacağız. Kıbrıs Barış Harekatı'nda askerlerimizin vermiş olduğu mücadele bir daha yerinde yad edilecek."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut da gazilere verilen bu değerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.