44 yıl sonra buluşup, 93 yaşındaki öğretmenleriyle aynı pozu verdiler

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir ilkokuldan mezun olan 23 öğrenci, 44 yıl sonra sınıf öğretmenleri Cevriye Erdoğan (93) ile bir araya geldi. Okul bahçesindeki buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Cumhuriyet İlkokulu'nun 5-B sınıfından 44 yıl önce mezun olan 23 öğrenci, öğretmenleri Cevriye Erdoğan ile okul bahçesinde buluştu. Cevriye Erdoğan'ın öğrencileriyle sohbet edip, hasret giderdiğin buluşma zaman zaman duygusal anların yaşanmasına da neden oldu. Beraberlerinde o tarihte okul merdiveninde çekilen fotoğrafı da getiren eski mezunlar, öğretmenleriyle aynı merdivende aynı pozu verdi.

Öğrencilerden Meral İşlek Karaarslan, "Dilek Keskin Moralıgil isimli arkadaşımız bu fikri ortaya attı. Bizler de yaşayan arkadaşlarımızı telefonla arayıp, konuyu aktardık. Bugün bir araya geldik. Öğretmenimizi de aradık. O da geldi. Sınıfımızda, okul önünde hatıra fotoğrafları çekilip, hep birlikte yemek yedik. Seneye aynı yerde buluşmak üzere sözleştik " dedi.

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