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44 yıl sonra kimlikleri tespit edilip, askeri törenle defnedildiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 14 Ağustos 1974 tarihinde Rumlar tarafından katledilen 126 Kıbrıslı Türk'ten 12'sinin daha kimlikleri tespit edildi.

44 yıl sonra kimlikleri tespit edilip, askeri törenle defnedildiler

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 14 Ağustos 1974 tarihinde Rumlar tarafından katledilen 126 Kıbrıslı Türk'ten 12'sinin daha kimlikleri tespit edildi. Cenazeler, Muratağa Sandallar Şehitliği'nde, isimlerinin yazılı olduğu mezarlara askeri törenle defnedildi.
Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da katıldı. Defin töreniyle çok acılı günlerin hatırlandığını belirten Akıncı; Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da çoğu kadın ve çocuğa ait 126 cenazenin Rumlar tarafından şehit edildiğini söyledi. KKTC lideri Akıncı, "Bunun adı vahşi bir katliamdan başka bir şey olamaz. Buna başka bir niteleme, başka bir sıfat bulamayız" dedi.
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Benan ise Rum katliamlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri Ada'da bulunduğu sürece olmayacağına inandıklarını söyledi. Türk ordusunun 1974'te çıkarma yapmasıyla Ada'ya barış geldiğini vurgulayan Benan, "Eşitlik, özgürlük ve Türk ordusunun güvenliği içinde yaşanabilecek bir düzen istiyoruz" diye konuştu.
Kimlikleri tespit edilen Raziye Hasan Rüstem, Ayşe Mustafa Altemur, Olcay Mustafa Altemur, Rasime Osman, Sezay Osman, Mustafa Hasan Ergeç, Cemaliye Hasan Özkuyucu, Mehmet Osman Kaynak, Zühre Mehmet Kaynak, Ülfet Mehmet Salih, Fatma Arif ve Hatice Sadık Özkuyucu'nun cenazeleri isimlerinin yazılı olduğu mezarlara defnedildi.

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44 yıl sonra kimlikleri tespit edilip, askeri törenle defnedildiler44 yıl sonra kimlikleri tespit edilip, askeri törenle defnedildiler44 yıl sonra kimlikleri tespit edilip, askeri törenle defnedildiler44 yıl sonra kimlikleri tespit edilip, askeri törenle defnedildiler

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