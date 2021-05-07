HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mahkemeden emsal karar! 44 yıl sonra şehit sayıldı

Mahkemeden emsal karar! 44 yıl sonra şehit sayıldı

07.05.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 1977 yılında vatani görevini yaparken, trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Dalmaz, 44 yıl sonra ailesinin başvurusu üzerine şehit kabul edildi. Dalmaz'ın Hakkari'nin Boybeyi köyünde yaşayan eşi, oğlu ve 2 kızı, verilen kararla büyük mutluluk yaşadı.

Mahkemeden emsal karar! 44 yıl sonra şehit sayıldı

İstanbul Hasdal Kışlası'nda 1977'de askerlik görevini yaparken, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Dalmaz'ın şehit sayılmaması üzerine Boybeyi köyünde yaşayan eşi Ayten ve oğlu Yemen Dalmaz, avukat Velat Duman aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Aile, Ömer Dalmaz'ın şehit sayılması için Ankara 7'nci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Konuyu inceleyen mahkeme, görev sırasında geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitiren Ömer Dalmaz'ın şehit sayılması gerektiğine karar verdi.

d5f0a09bc39a7994e5fcc876fa720117

'GERİYE DÖNÜK EN ESKİ ŞEHİT SAYILMA KARARI'

Bu karar ile şehidin eşi ve 3 çocuğu, büyük mutluluk yaşadı. Avukat Duman, "Aile daha önce SGK ve ilgili kurumlarla sürekli görüşmüş ve zorluklar yaşamıştır. Vazife malulü sayılması için biz de hukuk mücadelesine başladık. Gerek AHİM ve gerekse Anayasa Mahkemesi kararları ışığında mahkeme ailenin mağduriyetini gidererek olumlu karar verdi. Alınan karar gereği 1977 yılında askerlik görevini yerine getirdiği esnada geçirdiği trafik kazası nedeniyle vefat eden Ömer Dalmaz vazife malulü sayıldı. Bu kararın da SGK'ya tebliği ile uygulanmasını bekliyoruz. Aile büyük bir mağduriyet yaşadı. Mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz. Bundan önce 32 yıllık bir geçmişi olan emsal karar vardı. Bizim kararımız da 44 yıllık. Bu sebeple şu an Türkiye'de geriye dönük en eski şehit sayılma kararı oldu. Bu kararın diğer devam eden dosyalara da emsal olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'GURUR YAŞADIK'

Mahkeme kararının ardından annesi ve ablası ile birlikte babasının mezarını ziyaret eden 4 çocuk babası Yemen Dalmaz (45), adalete kavuştuklarını söyledi. Dalmaz, alınan kararın gurur verici olduğunu belirterek, "Babamın 44 yıl sonra şehit sayılmasına çok sevindik. Bize bu duyguyu yaşatanlardan Allah razı olsun. Babam vefat ettiğinde ben 1 yaşındaydım. Bizler babasız büyüdük. Annem bize hem annelik hem babalık yaparak, büyük zorluklar yaşadı. Bize babasızlığı yaşatmayan ve vefat eden amcamdan da Allah razı olsun. Babam şehit sayıldığı için çok mutluyuz" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Yer: Esenyurt! Ugandalıları Ugandalı soyduYer: Esenyurt! Ugandalıları Ugandalı soydu
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
şehit İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu tartışma yaratan ifadesine açıklık getirdi

Bakan Çavuşoğlu tartışma yaratan ifadesine açıklık getirdi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Survivor'dan elendikten sonra flaş itiraflar: Bile bile yapması...

Survivor'dan elendikten sonra flaş itiraflar: Bile bile yapması...

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor

Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.