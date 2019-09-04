"45-25 #KusursuzCinayet" 6 Eylül'de vizyona girecek

"Kanıt seyircisi çok ilgili olduğu ve polisiye izleye izleye kendilerini polis gibi hissettikleri için dizi içerisinde katili bulabiliyorlar. Yönetmen de insanların filmin sonunu tahmin etmesini güçleştirmek için farklı bir yöntem izledi."

Filmde oynarken çok keyif aldığını, izleyicinin de izlerken aynı şekilde keyif alacağına inandığını dile getiren Baştürk, şunları kaydetti:

Çekimlerin yorucu geçtiğini belirten Baştürk, "Ekip olarak çok sıkı çalışıp hataya minimum derecede mahal vererek hızlı bir şekilde çekimleri bitirdik." dedi.

Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklama yapan oyuncu Mehmet Baştürk, filmde cinayet büroya yeni atanmış, çalışma aşkıyla yanıp tutuşan cesaretli ve hep çalışmak isteyen genç bir komiseri oynadığını söyledi.

Oyuncu Gökhan Mumcu, çok sayıda sinema filminde farklı karakterleri canlandırdığını, bu filmde ise Komiser Yavuz karakterini oynadığını söyledi.

Çekimler için 2 hafta boyunca hiç durmadan çalıştıklarını dile getiren Mumcu, "Filmimizde diğer 'Kanıt' dizisinde seyircinin aşina olduğu gibi yine başkomiser yanındaki neferleriyle birlikte cinayeti çözmenin peşine düşüyor. Ters kurgularla yapılmış olan hikayenin akışı bayağı şaşırtıcı. Seyirciyle bir beyin fırtınası yapacağız ve işin sonunda katili hep birlikte çözeceğiz." şeklinde konuştu.

- "İyi bir film çıktı"

Yönetmen Biray Dalkıran ise "Kanıt" dizisi seyircisi tarafından yapımın devamı için çok istek geldiğini belirterek, "Biz de aynı senaristle, 'Kanıt'ta çalıştığımız Ahmet Saatçioğlu ile bir adım ileriye nasıl gideriz diye baktık." diye konuştu.

Filmde sosyal medya fenomenlerinin öldürüldüğü cinayetlerin işlendiğini anımsatan Dalkıran, "Hatta senaristin dediğine göre filmdeki sosyal medya fenomenleri Türkiye'deki meşhurlara gönderme de yapıyor. İyi bir film çıktı." ifadesini kullandı.