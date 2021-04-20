45, 50 ve 55 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstüne randevu ne zaman açılıyor? Bakan Koca'dan açıklama

İlk kategori tamamlanmadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 55 yaş üzerinin aşı randevusunun açıldığını duyurdu. 4 milyona yakın vatandaşımızın koronavirüs ile tanıştığı ülkemizde, aşı çalışmaları devam ediyor. Uzmanlar ise aşılama hızının çok yavaş ilerlediğini söylüyor. Türkiye şu anda nüfusa göre en çok vaka sayılarına sahip ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Uzmanlar ise aşılama çalışmaları bu hızla devam ederse, 2 sene sonra ancak nüfusun tamamının aşılamasının biteceğini söylüyor.

55 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞILANIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

AŞILAMA SIRASI NASIL OLACAK?

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.