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45, 50 ve 55 yaş üstüne ne zaman aşı randevusu açılacak? Bakan Koca'dan açıklama

20.04.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi ile mücadelede en çok ihtiyacımız olan aşı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 2021 yılının başından Nisan ayına kadar maalesef nüfusun henüz sadece %10’unu aşılayabildik. Aşı randevusu için gruplara ayrılan vatandaşlarda ilk aşı grubu olan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız, bir süredir aşılanıyor. Ancak henüz 65 yaş grubunun bile tamamı aşılanamadı. 40, 50 ve 55 yaş üzeri vatandaşlar ise sıranın ne zaman kendilerine geleceğini merak ediyor.

45, 50 ve 55 yaş üstüne ne zaman aşı randevusu açılacak? Bakan Koca'dan açıklama

İlk kategori tamamlanmadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 55 yaş üzerinin aşı randevusunun açıldığını duyurdu. 4 milyona yakın vatandaşımızın koronavirüs ile tanıştığı ülkemizde, aşı çalışmaları devam ediyor. Uzmanlar ise aşılama hızının çok yavaş ilerlediğini söylüyor. Türkiye şu anda nüfusa göre en çok vaka sayılarına sahip ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Uzmanlar ise aşılama çalışmaları bu hızla devam ederse, 2 sene sonra ancak nüfusun tamamının aşılamasının biteceğini söylüyor.

55 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞILANIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

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AŞILAMA SIRASI NASIL OLACAK?

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

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"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

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Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak. Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

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Fahrettin Koca şunları söyledi;
Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.


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koronavirüs (Covid-19) sosyal medya Fahrettin Koca Aşı Sağlık Bakanı

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