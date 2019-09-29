HABER

45 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 00:43 | Son Güncelleme

SAKARYA, 7'nci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı Taşkısısığı Kışlası'nda vatani görevini yapan 143 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

45 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA, 7'nci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı Taşkısısığı Kışlası'nda vatani görevini yapan 143 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada 63 askerin taburcu edildiği belirtilerek konu ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Taşkısığı Kışlası'nda akşam yemeği sonrasında rahatsızlanan askerler, ambulanslarla kışlaya yakın olan Yenikent Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan muayene sonrasında askerler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Yemekten alınan numuneler tahlile gönderildi. Sakarya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada 143 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Askerlerin durumlarının iyi olduğu bildirilen açıklamada şöyle denildi:
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
"Cumartesi günü öğlenden sonra hastanelerimize askerlerimizin bulantı, kusma, ishal ve ateş şikâyetleri iletilmeye başlamıştır. Gerekli personel takviyeleri yapılarak ilk müdahaleler yapılmış, müşahedeyi gerektirenler uygun alanda takip altına alınmış, durumu iyi olanlar tedavilerini müteakip birliklerine gönderilmiştir. Başvuranlardan alınan kan ve gaita örnekleri ile yenilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar tetkikleri devam etmektedir. Durumu ağır olan askerimiz bulunmamaktadır. Saat 22.30 itibarıyla toplam başvuru 143 olup bunlardan 63’ü ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 73’ü müşahede altına alınmış 7’sinin ise yatırılması uygun görülmüştür."

FOTOĞRAFLI

45 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı45 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı45 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı45 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Sakarya’da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıSakarya’da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıElazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı!

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı!

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.