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  4. 4,5 aydır aranan Mervenur Polat ölü bulundu

4,5 aydır aranan Mervenur Polat ölü bulundu

08.03.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Antalya'da 4,5 aydır kayıp olan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın cesedi bir binanın çatısında folyoya sarılı olarak bulundu.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat, bir binanın çatısında, folyoya sarılı, ölü bulundu. Arkadaşı C.A.'nın, birlikte uyuşturucu aldığı Polat’ın öldüğünü görünce, cesedini folyoya sarıp, motosikletli kurye arkadaşı aracılığıyla babasının oturduğu binanın asansör dairesine bıraktırdığı belirtildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın, Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında dün folyoya sarılı cesedi bulundu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. Gözyaşlarına boğulan Polat, yakınları tarafından sakinleştirildi.

Kuryeyle babasının evine gönderdi

Polisin yaptığı araştırmada, Mervenur Polat ile arkadaşı C.A.'nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde aldığı, sabah uyandığında Mervenur Polat'ın öldüğünü fark eden C.A.'nın cesedi folyo ile sarıp, paket haline getirdikten sonra motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. S.G.'nin, folyoya sarılı cesedi, Güllük Caddesi'nde C.A.'nın babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine bıraktığı ortaya çıktı. Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü belirtilen Mervenur Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü belirlendi.

Polisin, Mervenur Polat'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirdiği belirtildi.

Polis olayla ilgili C.A.'nın yanı sıra, F.T., İ.H., Ş.A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Mervenur Polat'ın cenazesinin, işlemlerin ardından Kayseri'de toprağa verileceği belirtildi.

DHA/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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