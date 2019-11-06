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45 bin 158 araç sorgulandı, 1411 sürücüye 705 bin 541 TL ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 18:08 | Son Güncelleme

Samsun’da jandarma tarafından adli ve önleyici hizmetler kapsamında 45 bin 158 araç sorgulandı, 1411 sürücüye 705 bin 541 TL ceza kesildi.Samsun Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması maksadıyla sorumluluk bölgesinde 01-31 Ekim 2019 tarihleri arası dönemde yapılan çalışmaları açıkladı.

Samsun’da jandarma tarafından adli ve önleyici hizmetler kapsamında 45 bin 158 araç sorgulandı, 1411 sürücüye 705 bin 541 TL ceza kesildi.
Samsun Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması maksadıyla sorumluluk bölgesinde 01-31 Ekim 2019 tarihleri arası dönemde yapılan çalışmaları açıkladı. Açıklamada, “Adli ve Önleyici hizmetler kapsamında UYAP ve BTİK sorgusu neticesinde 52 bin 031 kişi sorgulanmış, 396 aranan şahıs yakalanmış, jandarma trafik timlerince 45 bin 158 araç kontrol edilmiş, 1411 araç ve sürücüsüne 705 bin 541 TL trafik idari para cezası uygulanmış olup 468 araç trafikten men edilmiştir. Faaliyetler sonucunda 26 olaya müdahale edilmiş, 29 lt alkollü içki, 10789 gram kubar esrar, 42 kök kenevir bitkisi, 5 adet extasy, 584 adet sentetik hap, 6 adet tabanca ve 84 adet tabanca mühimmatı malzeme ele geçirilmiştir. Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir” bilgileri verildi.

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