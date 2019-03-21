45 bin hükümlü 1 milyon fidanı toprakla buluşturdu

Menteş, denetimli serbestlikle hükümlülerin, cezalarının toplum içinde infaz edilmesinde, denetim ve takiplerinin yapılmasında, eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile hükümlülerin toplumsal uyum becerilerinin güçlendirilmesine katkı sağlanmasında çok önemli görevler yerine getirdiğini söyledi.

Denetimli serbestliğin insan odaklı ve toplum temelli bir uygulama olduğunu belirten Menteş, "Kamu güvenliğinin sağlanması, mağdura verilen zararın giderilmesi, hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi, toplumla iç içe olan hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amaçlanır. Hiç şüphesiz suçluların rehabilitasyonu, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi ve toplumun korunması amacına hizmet etmesi bakımından denetimli serbestlik sistemi, ceza ve infaz sistemimizin önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır." diye konuştu.

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, "Son iki yılda yaklaşık 45 bin hükümlü ile 1 milyona yakın fidanın dikimini, 2 milyona yakın da ağacın bakım çalışmasını gerçekleştirdik." dedi.

Denetimli serbestlik kapsamındaki proje uygulamalarına ilişkin Menteş, "Bu süreçte gerçekleştirilen çalışmalar içerisinde özellikle ağaç dikimi ve bakımı faaliyetleri ile hatıra ormanlarının oluşturulması, kamu hizmeti cezalarının infazında dikkati çeken bir çalışma ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bugün bu infaz çalışmalarına eşlik etmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Menteş, denetimli serbestlik uygulamasıyla ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, "Son iki yılda yaklaşık 45 bin hükümlü ile 1 milyona yakın fidanın dikimini, 2 milyona yakın da ağacın bakım çalışmasını gerçekleştirdik. Bilindiği üzere 21-26 Mart haftası Orman Haftası olarak tüm dünyada kutlanmaktadır. Bu vesile ile biz de bu hafta boyunca 139 Adalet Komisyonunun bulunduğu yerdeki cumhuriyet başsavcılığına bağlı denetimli serbestlik müdürlükleri ve ceza infaz kurumlarımızın katkılarıyla tüm Türkiye'de 'Adalet Ormanları' oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hafta kapsamında, denetimli serbestlik müdürlükleri ve açık ceza infaz kurumları tarafından bugün eş zamanlı olarak 81 ilde Adalet Ormanlarının açılışının gerçekleştirildiğini vurgulayan Menteş, "Tüm bu çalışmaların daha sistematik ve eş güdümlü bir biçimde yürütülmesi amacıyla Bakanlığımızca 'Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi'nin hayata geçirilmesine karar verilmiştir. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen yazılımla elektronik ortamda, dikimi ve bakımı yapılan her ağacı takip edip kuruyan her ağacın yerine yenisinin dikilmesini sağlayacağız." bilgisini verdi.

Menteş, DHKP/C'li teröristler tarafından makamında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına bir fidan dikti.

Etkinliğe, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ile hakim ve savcılar katıldı.

