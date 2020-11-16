45 dakika boyunca kalbi duran adam hayata geri döndü

Michael Knapinski geçen hafta sonu arkadaşlarıyla Washington’daki Mount Rainier Ulusal Parkı’nda yürüyüşe çıktı. Grup bir süre sonra buluşmak üzere birbirinden ayrıldı. Ancak hava şartları, Knapinski’nin beyaz körlük yaşamasına ve etrafı görmesine engel oldu. En son dağdan aşağı bebek adımları attığını hatırlayan Knapinski, daha sonra neler olduğunu hatırlamıyor.
Vücudundaki morlukların ve sıyırıkların bilincinde olan 45 yaşındaki yürüyüşçü düşmüş olabileceğini düşündü.
Arkadaşları, Knapinski’nin kaybolduğunu bildirmesiyle birlikte Ulusal Park içinde bir arama çalışması başlatıldı ve aramalar Pazar sabahına dek devam etti. Arama çalışmalarına dahil olan helikopter ekibi Nisqually Nehri yakındalarındaki yürüyüşçüyü fark etti. Bir donanma helikopteri Knapnski’yi alarak Seattle’a hastaneye götürmek üzere yola koyulduğunda, adam kalp krizi geçirdi.
Kapinski’ye ilk tedaviyi uygulayan doktorlardan biri olan Dr. Jenelle Badulak, 45 yaşındaki adamın acil serviste öldüğünü ve kalbiyle akciğerlerine bypass yapıldığını söyledi. Badulak, Knapinski’ye uygulanan yöntemin dünyada sahip olunan en gelişmiş yapay yaşam destek biçimi olduğunu belirtti.
Knapinski’nin bağlandığı makine, kanı vücudun dışında karbondioksitten arındırıp oksijenle doldurarak vücuttaki dokulara geri pompalıyor. 45 dakika boyunca ölen yürüyüşçünün kalbi doktorların tüm çabasıyla yeniden attı.
Knapinski gözlerini açtığında yanında yoğun bakım hemşiresi Whitney Holen vardı. Holen Seattle Times’e verdiği röportajda bu olayın hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek “Uyandığında ağlıyordu, herkes ağlıyordu. Ben de ağladım. Başından sonuna kadar üzerinde çok çalıştığımız birinin böyle uyandığını görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Bu mesleği neden yaptığımızı hatırlattı” dedi.
Hastanenin yoğun bakım ünitesi direktörü Dr. Saman Arbabi ise kaza nedeniyle Knapinski’nin böbrek fonksiyonlarının düzgün çalışmadığını, kan dolaşımı için kalbin zorlandığını ve derisinde yanıklar olduğunu söyleyerek “Ölümden döndü. Tıbbi olarak tam doğru bir tabir olmasa da, kalbi 45 dakikadan daha uzun bir süre atmadı. Bu inanılmaz bir olay” dedi.
Geçmişte zamanının büyük kısmını gönüllülük yaparak geçiren Knapinski, fiziksel olarak iyileştiğinde başka insanlara yardım etmeyi sürdüreceğini söyledi.
45 yaşındaki yürüyüşçü hayatını kurtaranlara teşekkür ederek, hastane personelinin kendisini hayata döndürmek için verdiği mücadelelere övgüde bulundu.