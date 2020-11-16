45 dakika boyunca kalbi duran adam hayata geri döndü

Michael Knapinski geçen hafta sonu arkadaşlarıyla Washington’daki Mount Rainier Ulusal Parkı’nda yürüyüşe çıktı. Grup bir süre sonra buluşmak üzere birbirinden ayrıldı. Ancak hava şartları, Knapinski’nin beyaz körlük yaşamasına ve etrafı görmesine engel oldu. En son dağdan aşağı bebek adımları attığını hatırlayan Knapinski, daha sonra neler olduğunu hatırlamıyor.

Vücudundaki morlukların ve sıyırıkların bilincinde olan 45 yaşındaki yürüyüşçü düşmüş olabileceğini düşündü.

Arkadaşları, Knapinski’nin kaybolduğunu bildirmesiyle birlikte Ulusal Park içinde bir arama çalışması başlatıldı ve aramalar Pazar sabahına dek devam etti. Arama çalışmalarına dahil olan helikopter ekibi Nisqually Nehri yakındalarındaki yürüyüşçüyü fark etti. Bir donanma helikopteri Knapnski’yi alarak Seattle’a hastaneye götürmek üzere yola koyulduğunda, adam kalp krizi geçirdi.

Kapinski’ye ilk tedaviyi uygulayan doktorlardan biri olan Dr. Jenelle Badulak, 45 yaşındaki adamın acil serviste öldüğünü ve kalbiyle akciğerlerine bypass yapıldığını söyledi. Badulak, Knapinski’ye uygulanan yöntemin dünyada sahip olunan en gelişmiş yapay yaşam destek biçimi olduğunu belirtti.