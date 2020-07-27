45 dakikada çekici gözlere kavuşun!

Göz çevresi yüz mimiklerinin odak noktası olması ve ince deri yapısı nedeniyle yaşlanma ilk olarak bu bölgede görülür. Göz kapakları olması gerekenden daha fazla düşerek görmeye engel olmaya başlarlar.

Alt-üst göz kapağı ve kaşların oluşturduğu göz çevresi, insan yüzündeki yaşlanmanın ilk ve en çok belli olduğu alandır. Çoğunlukla beklenen yaştan çok daha önce yaşlanan bu alanda ortaya çıkan değişiklikler yüze yaşlı, yorgun ve mutsuz bir ifade verir ve kişi mutlu olduğunda da mutsuz, çok iyi dinlenmiş olsa da yorgun bir yüz görünümü sergiler. Bursa Özel Anadolu Hastanesi’nde görev yapan göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Tuncay Sezgin, yaptığı Blefaroplasti ile 45 dakikada bu sorunu ortadan kaldırıyor ve daha sağlıklı ve çekici bakışlarınızın olmasını sağlıyor.

DAHA GENÇ VE ÇEKİCİ BİR GÖRÜNÜM

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Tuncay Sezgin, 45 dakikada süren Blefaroplasti operasyonu sonrası gözlerdeki inanılmaz değişim hakkında şunları söyledi:

"Göz çevresindeki torbalanma ve cilt fazlası sarkmaları “Blefaroplasti” denen göz kapağı estetik operasyonu ile giderebilmekteyiz. Göz kapakları gözü korumayı sağlarken sağlıksız göz kapakları görme üzerine oldukça olumsuz etkiler yapmaktadır.Gözlerin üzerinde yanlara doğru gevşeyen göz kapakları görme alanını daraltmaya başlar ve kirpikler üzerine de baskı yaparak gözün açılmasına direnç oluşturur. Bu baskıyı ortadan kaldırmak ve daha sağlıklı görünmesini sağlamak için Blefaroplasti yapıyoruz. Blefaroplasti operasyonunu yaz aylarında da rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Bu aylarda ameliyat olan ve güneş hassasiyeti olan hastalarımızın özellikle ameliyat sonrasında kesi bölgesine güneş koruyucu krem sürmelerini ve ameliyat sonrası 15 gün süre ile deniz ve havuzdan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.Yaptığımız operasyon ile hastaların yorgun yüz ifadesinden kurtulmasını sağlıyoruz. Estetiğin ve güzelliğin değişmez unsurlarından olan gözleriniz son günlerde çok popüler olan bu operasyonla genç, dinamik, sağlıklı ve çekici bir görünüm kazanır.’

