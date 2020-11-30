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  4. 45 dakikada sigarayı bırakma mümkün! Nasıl mı?

45 dakikada sigarayı bırakma mümkün! Nasıl mı?

30.11.2020 07:15 | Son Güncelleme:
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45 dakikada sigarayı bırakma mümkün! Nasıl mı?

Sigara tiryakileri artık 'Ben çok bağımlıyım kurtulamam' düşüncesinin arkasına sığınamayacak. Sadece 45 dakikada sigarayı hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

Northwest Üniversitesi'nden Doç. Dr. Çağlar Seziş, kişinin sigaraya ne kadar çok bağımlı ise bırakmasının da 45 dakika kadar kolay olduğunu söyledi. Seziş, sigaranın yanı sıra, kilolarından şikayetçi olan kişilerin de fazlalıklarından kurtulmanın mora terapi ile mümkün olduğuna dikkat çekti.

'HAYATIN TADINA YENİDEN VARIN'

Biorezonans teknolojisiyle tek seansta sigarayı bırakmak artık imkansız değil. İlk 3 gün idrardan ve terden detoksla vücuttan zararlı maddeler atılırken, 1 haftanın sonunda ise sigaranın tadı bile hatırlanmıyor. Bugüne kadar birçok sigara tedavisinden umduğunu bulamayan kişiler, bu teknoloji sayesinde hayatın tadına yeniden varıyor.

'BİR HAFTA SONRA SİGARANIN TADI HATIRLANMIYOR'

Cihazla yapılan işlemle son içilen sigaranın yaydığı elektromanyetik frekansların vücuttan silindiğini belirten Northwest Üniversitesi'nden Doç. Dr. Çağlar Seziş, “Buraya gelen kişilerin içtiği son iki sigarayı tüplere söndürtüyoruz. Tüplerin içeresindeki sigaraları cihaza tanıtıyoruz. Cihaza bağlanan kişi yaklaşık 1 saate yakın süren işlemde nikotin, katran, zehir, zifir ve zararlı tüm maddeleri vücudundan yoğun bir detoksla atmaya başlıyor. İlk 3 gün idrardan ve terleme yolu ile zararlı maddeler vücuttan çıkıyor. 4’üncü gün itibariyle sigaranın tadı unutuluyor. 1 hafta sonra sigaranın tadını hatırlamıyor. Bu süreç içerisinde kişilerin terlemeleri ve bol su tüketmeleri bu tedavi kadar önemli” dedi.

'YAN ETKİSİ YOK'

Bu tedavinin hiçbir şekilde yan etkisi olmadığını ifade eden Doç. Dr. Çağlar Seziş, “Başka bir hastalıktan dolayı ilaç kullanan kişiler bile, bu sistemimizden faydalanabiliyor. Çünkü yaptığımız işlemde hiçbir şekilde ilaçla iletişime girmeyecek damlalar veriyoruz. Her türlü yaş aralığında bu tedavi uygulanıyor. Nikotin psikolojik değil, fizyolojik de bir bağımlılıktır. Psikolojik olarak 'dur' deseniz de fizyolojik olarak beden isteyebilir. Bu sebepten dolayı bizim burada yaptığımız işlemlerle, fizyolojik bağımlılığı da tedavi ediyoruz. Bursa ve İzmir’deki şubelerimizde bu tedavinin yanı sıra psikologlarımız da sigaradan kısa sürede kurtulmak için çalışmalarımızda yer alıyor” şeklinde konuştu.

'BEN BIRAKMAM DİYEN BİR DAHA AĞZINA SÜRMÜYOR'

İlk geldiğinde çoğu kişinin tedaviye anlam veremediğini belirten Çağlar Seziş, “Fakat işe yaradığını görünce şaşkın bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Herkes ‘ben çok bağımlıyım kurtulamam’ diyor. Ancak kişi ne kadar çok bağımlıysa o kadar çabuk kurtuluyor. Keyfi olarak günde 1-2 tane çilen sigaraların bırakılması biraz daha zor oluyor. Burada en önemli olanı 3 gün boyunca vücuda müsaade etmeleridir. Sigara içmeyip, ter ve idrar ile vücuttan zararlı maddeleri attığımızda bizler galip gelmiş oluyoruz. Ancak buradan çıktığı gibi kapının önünde bir tane dahi olsa sigara içildiğinde yaptığımız hiçbir işlemin anlamı oluyor. Çay, yemek sonrası veya kahve ile içilen sigara alışkanlıkları dahi akıllara gelmiyor. Çünkü içilen çay ve kahvenin tadına sigara bırakıldıktan sonra daha iyi varılıyor. Hatta bir süre sonra sigara dumanından bile rahatsız oluyorlar. Sigara haricinde de kupaların içerisine koyduğumuz tuzundan şekerine, çikolatasından pirincine kadar ne varsa onları kişiyle eşleştirip detoks da yapıyoruz. İç organlardaki yağlanmayı gidererek yaklaşık kilo problemlerine de çözüm buluyoruz” dedi.

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