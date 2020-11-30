45 dakikada sigarayı bırakma mümkün! Nasıl mı?

Northwest Üniversitesi'nden Doç. Dr. Çağlar Seziş, kişinin sigaraya ne kadar çok bağımlı ise bırakmasının da 45 dakika kadar kolay olduğunu söyledi. Seziş, sigaranın yanı sıra, kilolarından şikayetçi olan kişilerin de fazlalıklarından kurtulmanın mora terapi ile mümkün olduğuna dikkat çekti.

'HAYATIN TADINA YENİDEN VARIN'

Biorezonans teknolojisiyle tek seansta sigarayı bırakmak artık imkansız değil. İlk 3 gün idrardan ve terden detoksla vücuttan zararlı maddeler atılırken, 1 haftanın sonunda ise sigaranın tadı bile hatırlanmıyor. Bugüne kadar birçok sigara tedavisinden umduğunu bulamayan kişiler, bu teknoloji sayesinde hayatın tadına yeniden varıyor.

'BİR HAFTA SONRA SİGARANIN TADI HATIRLANMIYOR'

Cihazla yapılan işlemle son içilen sigaranın yaydığı elektromanyetik frekansların vücuttan silindiğini belirten Northwest Üniversitesi'nden Doç. Dr. Çağlar Seziş, “Buraya gelen kişilerin içtiği son iki sigarayı tüplere söndürtüyoruz. Tüplerin içeresindeki sigaraları cihaza tanıtıyoruz. Cihaza bağlanan kişi yaklaşık 1 saate yakın süren işlemde nikotin, katran, zehir, zifir ve zararlı tüm maddeleri vücudundan yoğun bir detoksla atmaya başlıyor. İlk 3 gün idrardan ve terleme yolu ile zararlı maddeler vücuttan çıkıyor. 4’üncü gün itibariyle sigaranın tadı unutuluyor. 1 hafta sonra sigaranın tadını hatırlamıyor. Bu süreç içerisinde kişilerin terlemeleri ve bol su tüketmeleri bu tedavi kadar önemli” dedi.