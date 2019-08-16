HABER

45 dakikalık gıda ve temizlik malzemesi hırsızlığı kamerada 

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 12:40 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, toptancılar sitesindeki depoya gelen 4 kişi, yaklaşık 8 bin TL değerinde gıda ve temizlik malzemesi çaldı.

45 dakikalık gıda ve temizlik malzemesi hırsızlığı kamerada 

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, toptancılar sitesindeki depoya gelen 4 kişi, yaklaşık 8 bin TL değerinde gıda ve temizlik malzemesi çaldı. İş yerinin güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri 45 dakikada at arabası ve elektrikli bisiklete yükleyip, kaçtığı görüldü.
Olay, Çarşamba günü saat 05.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki toptancılar sitesinde meydana geldi. Eyüp Dirican'a ait depoya, at arabası ve elektrikli bisikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi bir süre çevreyi gözledi. Ardından demir kesme makasıyla asma kilidi kesip, kepenk ve kapıyı açan şüpheliler, iş yerinden çok sayıda içinde gıda ve temizlik malzemesi bulunan koli çaldı. Kolileri at arabası ve elektrikli bisiklete yükleyen 4 şüpheli, kepenk ve kapıyı kapatıp, olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen Eyüp Dirican, camın kırık ve malzemelerin dağınık olduğunu görünce durumu anladı. İş yerini incelediğinde 8 bin TL değerinde malzemesinin çalındığını fark eden Dirican, polise haber verdi.
Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri 45 dakika boyunca at arabası ve bisiklete taşıdığı görüldü. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Şüphelilerin 45 dakika boyunca rahat tavırlarıyla hırsızlığı gerçekleştirdiğini söyleyen Eyüp Dirican, ''Adamlar sabaha karşı çok rahat bir şekilde iş yerime geliyorlar, kilidi kırıyor, kepenkleri kaldırıyor. İçeride keşif yapıp, iş yerinden çıkıyorlar. Daha sonra sokak başındaki arabaları ile gelen 4 kişi ikisi içeriden 2’si dışarıdan kolilerle malzemeleri çalıyor. Mağduruz. Hırsızların bulunmasını ve bu bölgedeki güvenlik önlemlerinin artmasını istiyoruz" diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

45 dakikalık gıda ve temizlik malzemesi hırsızlığı kamerada 45 dakikalık gıda ve temizlik malzemesi hırsızlığı kamerada 45 dakikalık gıda ve temizlik malzemesi hırsızlığı kamerada

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandıİstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
Ovacık'ta boğanın saldırdığı sahibi öldüOvacık'ta boğanın saldırdığı sahibi öldü
Feci kazada 40 günlük bebek öldüFeci kazada 40 günlük bebek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çatalca’da denize giren genç dalgalara kapıldı

Çatalca’da denize giren genç dalgalara kapıldı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.