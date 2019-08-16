HABER

45 dakikalık gıda ve temizlik malzemesi hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, toptancılar sitesindeki depoya gelen 4 kişi, yaklaşık 8 bin TL değerinde gıda ve temizlik malzemesi çaldı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, toptancılar sitesindeki depoya gelen 4 kişi, yaklaşık 8 bin TL değerinde gıda ve temizlik malzemesi çaldı. İş yerinin güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri 45 dakikada at arabası ve elektrikli bisiklete yükleyip, kaçtığı görüldü. Olay, Çarşamba günü saat 05.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki toptancılar sitesinde meydana geldi. Eyüp Dirican'a ait depoya, at arabası ve elektrikli bisikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi bir süre çevreyi gözledi. Ardından demir kesme makasıyla asma kilidi kesip, kepenk ve kapıyı açan şüpheliler, iş yerinden çok sayıda içinde gıda ve temizlik malzemesi bulunan koli çaldı. Kolileri at arabası ve elektrikli bisiklete yükleyen 4 şüpheli, kepenk ve kapıyı kapatıp, olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen Eyüp Dirican, camın kırık ve malzemelerin dağınık olduğunu görünce durumu anladı. İş yerini incelediğinde 8 bin TL değerinde malzemesinin çalındığını fark eden Dirican, polise haber verdi. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri 45 dakika boyunca at arabası ve bisiklete taşıdığı görüldü. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Şüphelilerin 45 dakika boyunca rahat tavırlarıyla hırsızlığı gerçekleştirdiğini söyleyen Eyüp Dirican, ''Adamlar sabaha karşı çok rahat bir şekilde iş yerime geliyorlar, kilidi kırıyor, kepenkleri kaldırıyor. İçeride keşif yapıp, iş yerinden çıkıyorlar. Daha sonra sokak başındaki arabaları ile gelen 4 kişi ikisi içeriden 2’si dışarıdan kolilerle malzemeleri çalıyor. Mağduruz. Hırsızların bulunmasını ve bu bölgedeki güvenlik önlemlerinin artmasını istiyoruz" diye konuştu.

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandıİstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
İzmir'de kamyon yangınıİzmir'de kamyon yangını
Kuşların çarpmasıyla kopan elektrik teli, orman yangını çıkardıKuşların çarpmasıyla kopan elektrik teli, orman yangını çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ataşehir'de dehşet anları! Önce darp edip sonra silahla vurdu

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.