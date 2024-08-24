HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. '45. denememizde bulduk' Türkiye'deki o dağın kokusu parfüm oldu

'45. denememizde bulduk' Türkiye'deki o dağın kokusu parfüm oldu

24.08.2024 15:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de bir kozmetik şirketi, Erciyes Dağı’ndan ilham alarak dağın etrafında yetişen bitkilerin esanslarını kullanarak parfüm üretti. Şişesinde Erciyes Dağı’nın kabartmasının da bulunduğu parfüm, ferahlatıcı kokusu ile yoğun ilgi gördü.

'45. denememizde bulduk' Türkiye'deki o dağın kokusu parfüm oldu

Kayseri’de 23 yaşındaki girişimci Abdullah Karataş; kurduğu kozmetik şirketinde ilginç bir ürüne imza attı. Birbirinden farklı kokuları üreten Karataş; 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı’ndan ilham aldı ve dağın da parfümünü üretmek için kolları sıvadı. Erciyes Dağı’nın etrafında yetişen dağ kekiği, ada çayı ve lavantaların özlerini kullanan Abdullah Karataş; “Erciyes” adını verdiği parfümü üretti.

Karataş; “Biz bu kokuyu üretirken Erciyes Dağı’nın ferahlığını kullanıcılarımıza yansıtalım istedik. Bu noktada dağın etrafında yetişen bitkileri de bu kokunun üzerinde bulundurduk. Dağ kekiği, ada çayı ve Kayseri’de yetişen lavantalarımızı parfümlerimizin içerisinde bulunduruyoruz. Çok güzel bir koku ürettik. Hem ferahlatıcı hem de Erciyes’in etrafında yetişen bitkilerimizi bu koku da harmanladık. Çok da sevilen bir kokumuz oldu” dedi.

"45. DENEMEMİZDE ERCİYES'İN KOKUSUNU BULDUK"

İlk başladıkları 2022 yılından bu tarafa sürekli olarak yeni ürünler üretmeye çalıştıklarının altını çizen Karataş; “Erciyes’i bir şişeye yansıtabilir miyiz diyerek yol çıktık. 45. denememizde de Erciyes’in kokusunu bulduk. Bizim ürünlerimize çok fazla ilgi duyuldu” ifadelerini kullandı. (İHA)

5b20d759-a342-41ea-900f-48473fa9ba15
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Erciyes Dağı parfüm erciyes koku
En Çok Okunan Haberler
2016 yılında 40 bin TL'ye aldığı altınları 2024 yılında 800 bin TL'ye sattı

2016 yılında 40 bin TL'ye aldığı altınları 2024 yılında 800 bin TL'ye sattı

Bakan Bolat duyurdu: Yetkisi olmayan araç satamayacak... İşte detaylar

Bakan Bolat duyurdu: Yetkisi olmayan araç satamayacak... İşte detaylar

CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim! Çok net!

CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim! Çok net!

Erzincan'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Erzincan'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

TikTok'ta canlı yayın yapan dönerciye silahlı saldırı!

TikTok'ta canlı yayın yapan dönerciye silahlı saldırı!

Husiler Kızıldeniz'de Yunan gemisini vurdu!

Husiler Kızıldeniz'de Yunan gemisini vurdu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.