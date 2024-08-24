'45. denememizde bulduk' Türkiye'deki o dağın kokusu parfüm oldu

Kayseri’de 23 yaşındaki girişimci Abdullah Karataş; kurduğu kozmetik şirketinde ilginç bir ürüne imza attı. Birbirinden farklı kokuları üreten Karataş; 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı’ndan ilham aldı ve dağın da parfümünü üretmek için kolları sıvadı. Erciyes Dağı’nın etrafında yetişen dağ kekiği, ada çayı ve lavantaların özlerini kullanan Abdullah Karataş; “Erciyes” adını verdiği parfümü üretti.

Karataş; “Biz bu kokuyu üretirken Erciyes Dağı’nın ferahlığını kullanıcılarımıza yansıtalım istedik. Bu noktada dağın etrafında yetişen bitkileri de bu kokunun üzerinde bulundurduk. Dağ kekiği, ada çayı ve Kayseri’de yetişen lavantalarımızı parfümlerimizin içerisinde bulunduruyoruz. Çok güzel bir koku ürettik. Hem ferahlatıcı hem de Erciyes’in etrafında yetişen bitkilerimizi bu koku da harmanladık. Çok da sevilen bir kokumuz oldu” dedi.

"45. DENEMEMİZDE ERCİYES'İN KOKUSUNU BULDUK"

İlk başladıkları 2022 yılından bu tarafa sürekli olarak yeni ürünler üretmeye çalıştıklarının altını çizen Karataş; “Erciyes’i bir şişeye yansıtabilir miyiz diyerek yol çıktık. 45. denememizde de Erciyes’in kokusunu bulduk. Bizim ürünlerimize çok fazla ilgi duyuldu” ifadelerini kullandı. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır