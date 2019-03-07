HABER

45 ilde 84 kişiyi dolandıran suç makinesi Bodrum’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 20:12 | Son Güncelleme

45 il ve ilçede 84 kişiyi dolandırarak kayıplara karışan suç makinesi Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

45 il ve ilçede 84 kişiyi dolandırarak kayıplara karışan suç makinesi Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Polisleri de sahte kimlikle atlatmaya çalışan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde dolandırıcılık yapan Bülent Deniz isimli kaçak şahıs Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde bir iş yerine yapılan operasyon ile yakalandı. 45 il ve ilçede mahkeme kararıyla aranması bulunan Deniz’in Bodrum’a geldiği bilgisine ulaşan Bodrum asayiş büro ekipleri Konacık mahallesinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Sahte kimlik göstererek dolandırıcı olmadığını söylen Deniz, gözaltına alınarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınarak Yapılan adliyeye sevk edilen dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Fırtınanın devirdiği ağaç otomobilin üzerine düştüFırtınanın devirdiği ağaç otomobilin üzerine düştü
Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı'nı öldüren kişiye 'müebbet' hapisNiğde'de eski Cumhuriyet Savcısı'nı öldüren kişiye 'müebbet' hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

Uşaklı gurbetçi gençler 80’lerin efsane dizisindeki aracın aynısını yaptılar

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.