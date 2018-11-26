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4.5 KİLO ALTIN BÖYLE ÇALINDI… KUYUMCU KURYESİ HIRSIZLARA ATEŞ AÇTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:59 | Son Güncelleme

Başakşehir'de bir kuyumcuya mal getiren kuyumcu kuryesinin aracından içerisinde 4.5 kilo altın bulunan çantası çalındı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Başakşehir'de bir kuyumcuya mal getiren kuyumcu kuryesinin aracından içerisinde 4.5 kilo altın bulunan çantası çalındı. Hırsızları durdurmak için silahla ateş açan kuryenin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay saat 12.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi, Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcunun önünde meydana geldi. Kuyumcuya altın getiren bir altın toptancısının kuryesi altınları teslim etmek için kuyumcudan içeri girdi. Kuyumcudaki işini bitiren kurye daha sonra dışarı çıkarak içerisinde yaklaşık 4,5 kilo altın bulunan çantayı aracının bagajına koydu. Bu sırada araca yaklaşan hırsız bagajı açarak çantayı aldı.

ARKASINDAN ATEŞ ETTİ
İçerinden 4.5 kilo altın bulunan çantanın çalındığını gören kurye silahını çekti. Hırsızı durdurmak için 5-6 el ateş açan kurye hırsızı ayağından hafif şekilde yaraladı. Bu sırada olayı gören diğer vatandaşlarda hırsızı durdurmaya çalıştı. Geldiği araca koşan hırsız hızla olay yerinden kaçtı. Tüm bu yaşananlar ise anbean bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK"
Yaşanan olayı anlatan komşu esnaflardan Yusuf Erdoğan, " Biz içerideydik silah seslerini duyunca dışarı çıktık. Kuyumcuya gelen toptancı arkadaşın çantasını biri alıp götürdü. Kurye 6 el ateş açtı. Araca binip kaçtı hırsız. Bagajı açtı çantayı alıp kaçtı. Kaçtığı aracı başka biri kullanıyordu" diye konuştu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. olay yeri inceme ekipleri kurye aracının üzerinde parmak izi çalışması yaptı, çevrede delil aradı. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekiplerinin hırsızların yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamera görüntüleri
-Kuryenin çantaya bagaja koyuşu
-Hırsızın araca gelişi ve çantayı alışı
-Kuryenin arkasından koşuşu
-Silahla ateş etmesi
-Hırsızın geldiği araca binip kaçması
-Aktüel görüntüler
-Görgü tanığı ile röportaj
-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
--Diğer detaylar

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