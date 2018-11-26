4.5 kilo altın böyle çalındı... Kuyumcu kuryesi hırsızlara ateş açtı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) BAŞAKŞEHİR'de bir kuyumcuya mal getiren kuyumcu kuryesinin aracından içerisinde 4.5 kilo altın bulunan çantası çalındı. Hırsızları durdurmak için silahla ateş açan kuryenin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi, Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcunun önünde meydana geldi. Kuyumcuya altın getiren bir altın toptancısının kuryesi altınları teslim etmek için kuyumcudan içeri girdi. Kuyumcudaki işini bitiren kurye daha sonra dışarı çıkarak içerisinde yaklaşık 4,5 kilo altın bulunan çantayı aracının bagajına koydu. Bu sırada araca yaklaşan hırsız bagajı açarak çantayı aldı.

ARKASINDAN ATEŞ ETTİ

İçerinden 4.5 kilo altın bulunan çantanın çalındığını gören kurye silahını çekti. Hırsızı durdurmak için 5-6 el ateş açan kurye hırsızı ayağından hafif şekilde yaraladı. Bu sırada olayı gören diğer vatandaşlarda hırsızı durdurmaya çalıştı. Geldiği araca koşan hırsız hızla olay yerinden kaçtı. Tüm bu yaşananlar ise anbean bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.