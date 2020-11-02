MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 45 kilo veren Adele 40 milyon sterlinlik teklifi reddetti

45 kilo veren Adele 40 milyon sterlinlik teklifi reddetti

02.11.2020 11:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
45 kilo veren Adele 40 milyon sterlinlik teklifi reddetti

Verdiği 45 kilodan sonra edindiği yeni imajıyla birçok markanın hedefine yerleşen dünyaca ünlü şarkıcı Adele'in 40 milyon sterlinlik ( 400 milyon TL) reklam teklifini elinin tersiyle ittiği öğrenildi.

Adele, 45 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşmasının ardından kazandığı sağlıklı imajıyla birçok markanın hedefinde. Ancak 32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 40 milyon sterlinlik (400 milyon TL) diyet reklamı teklifini elinin tersiyle itti.

The Sun’ın, Adele’e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, şarkıcı, uzun zamandır beklenen yeni albümüne odaklanmak istediği için aralarında diyet planı, yemek şirketi, yemek kitabı, egzersiz videosu, hatta podyum modelliği gibi milyon dolarlık birçok teklifi reddetti.

Adele, geçen günlerde ünlü skeç programı Saturday Night Live’a katılmış, hem programın sunuculuğunu üstlenmiş, hem şarkı söylemi hem de skeçlerde yer almıştı.

45 kilo veren Adele: Size sadece yarımı getirebildim45 kilo veren Adele: Size sadece yarımı getirebildim

Programda kilo vermesiyle ilgili esprili bir konuşma yaparak, “Beni son görüşünüzden beri çok çok farklı olduğumu biliyorum. Ama aslında tüm Covid kısıtlamaları ve seyahat yasakları nedeniyle hafif seyahat etmek zorunda kaldım ve yalnızca yarımı getirebildim, bu benim seçtiğim yarısı” ifadesini kullanmıştı.

Adele'den tartışma yaratan bikinili fotoğrafAdele'den tartışma yaratan bikinili fotoğraf

Diyet ve sporla 45 kilodan fazla veren ünlü şarkıcının değişimi, yedi yaşındaki oğlu Angelo’nun babası Simon Konecki’den ayrılması sonrası başlamıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı

3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı

İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı

İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı

58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı

58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı

Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme

Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme

Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Skandal görüntü! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecekleri...

Skandal görüntü! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecekleri...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bomba itiraf! 'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u...'

Bomba itiraf! 'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u...'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Müge Anlı'da korku dolu telefon! 16 yaşındaki kayıp Nuriye Dinç...

Müge Anlı'da korku dolu telefon! 16 yaşındaki kayıp Nuriye Dinç...

Şaşırtan itiraf! 'Çıplak...'

Şaşırtan itiraf! 'Çıplak...'

Lüks cipine bir bakan bir daha baktı! Enes Batur ile ilgili bakın ne dedi

Lüks cipine bir bakan bir daha baktı! Enes Batur ile ilgili bakın ne dedi

Diğer Haberler

Tolga Karel isyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'

İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'

İlker Kaleli ekrana dönmek için hazırlık yapıyor

Yeniden ekrana dönecek! İşte açıklaması

İrem Derici: Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyacım yok

'Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyacım yok'

Ebru Polat'ın Cadılar Bayramı tepkisi! 'Cadının süpürgesi...'

Olay olan tepki! 'Cadının süpürgesi...'

Engin Akyürek'in saç stili olay oldu!

Engin Akyürek'in saç stili olay oldu!

TV yayın akışı 2 Kasım 2020 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Bugün kanallarda ne var?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.