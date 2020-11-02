45 kilo veren Adele 40 milyon sterlinlik teklifi reddetti

Adele, 45 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşmasının ardından kazandığı sağlıklı imajıyla birçok markanın hedefinde. Ancak 32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 40 milyon sterlinlik (400 milyon TL) diyet reklamı teklifini elinin tersiyle itti.

The Sun’ın, Adele’e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, şarkıcı, uzun zamandır beklenen yeni albümüne odaklanmak istediği için aralarında diyet planı, yemek şirketi, yemek kitabı, egzersiz videosu, hatta podyum modelliği gibi milyon dolarlık birçok teklifi reddetti.

Adele, geçen günlerde ünlü skeç programı Saturday Night Live’a katılmış, hem programın sunuculuğunu üstlenmiş, hem şarkı söylemi hem de skeçlerde yer almıştı.

Programda kilo vermesiyle ilgili esprili bir konuşma yaparak, “Beni son görüşünüzden beri çok çok farklı olduğumu biliyorum. Ama aslında tüm Covid kısıtlamaları ve seyahat yasakları nedeniyle hafif seyahat etmek zorunda kaldım ve yalnızca yarımı getirebildim, bu benim seçtiğim yarısı” ifadesini kullanmıştı.

Diyet ve sporla 45 kilodan fazla veren ünlü şarkıcının değişimi, yedi yaşındaki oğlu Angelo’nun babası Simon Konecki’den ayrılması sonrası başlamıştı.