MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 45 kilo veren Adele tanınmayacak kadar değişti

45 kilo veren Adele tanınmayacak kadar değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 14:03 | Son Güncelleme

Bugüne dek 45 kilo verdiği öğrenilen ve her yeni fotoğrafında daha da zayıfladığı görülen ünlü şarkıcı Adele, spor kıyafetler içindeyken çekilen son fotoğrafında tanınmayacak kadar değişmiş görünüyor.

45 kilo veren Adele tanınmayacak kadar değişti

Ünlü şarkıcı Adele, spor kıyafetler içinde Los Angeles sokaklarında dolaşırken görüntülendi.

BGUS_1864940_002

Bugüne dek 45 kilo verdiği söylenen ve halen kilo vermeye devam ettiği görülen 31 yaşındaki İngiliz şarkıcı, son fotoğrafında tanınmayacak kadar değişmiş görünüyor.

BGUS_1864940_003

Adele’in değişimi, yedi yaşındaki oğlu Angelo’nun babası Simon Konecki’den boşanması sonrası başladı. 2011’de flört etmeye başlayan ve 2015’te evlenen çift geçen yıl nisan ayında ayrıldıklarını duyurmuştu. Adele, eylül ayında boşanmak üzere mahkemeye başvurmuştu.

BGUS_1864940_004

BOŞANDIKTAN SONRA DEĞİŞİM BAŞLADI

İlk kez 24 Ekim’de görüntülenen Adele, fiziki değişim sinyalini verdi. Cadılar Bayramı fotoğrafında, Adele’in artık eskisi gibi kilolu olmadığı görüldü.

BGUS_1864940_005

Grammy rekortmeni şarkıcı, Harry Styles ve James Corden ile birlikte gittiği Karayipler tatilinde tamamen incelmiş haliyle objektiflere yansıdı.

BGUS_1864940_006

"GÜNDE 1000 KALORİ TÜKETTİ"

Brezilyalı kişisel antrenörü Camila Goodis, geçen ay The Sun gazetesine verdiği röportajda, Adele’in çok fazla spor yapmayı sevmediğini söyleyerek, zayıflığının yüzde 90 oranda diyet yapmasından kaynaklandığını söyledi. Ünlü şarkıcının “sebze suyu ve günde 1000 kalori diyeti”ne bağlı kalarak kilo verdiğini açıkladı.

BGUS_1864940_007

SIRTFOOD DİYETİ NEDİR?

Adele’in Sirtfood adlı bir diyeti daha uyguladığından söz edildi. Sirtfood diyeti, zayıflama genini harekete geçirdiği öne sürülen sirtüin proteinini aktive etmeye yarayan yiyeceklerden tüketmeye dayanıyor. İngiltere'deki beslenme uzmanları Aidan Goggins ve Glen Matten tarafından geliştirilen Sirtfood diyeti, bazı yiyeceklerin, vücutta metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olduğu ve yaşlanmayı yavaşlatmak için hücre koruması sağladığı iddia edilen bir protein olan sirtüini aktive ettiği ilkesine dayanıyor. Diyetin savunucuları yeşil çay, lahana, yaban mersini, somon ve narenciye gibi sirtüin bakımından zengin yiyecekleri tüketmenin vücuda sabit bir metabolik destek verebileceğini ve hızlı kilo vermeyi sağladığını iddia ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyorMucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor
PARTNERYok böyle değişim! Gören hayran kalıyorYok böyle değişim! Gören hayran kalıyor
Göğüs ucu açıldı! Kendisi paylaştıGöğüs ucu açıldı! Kendisi paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adele, son hali, adel zayıfladı,

En Çok Okunan Haberler

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

Bahçeli ve Akşener 5 yıl aradan sonra cenazede tokalaştı

Bahçeli ve Akşener 5 yıl aradan sonra cenazede tokalaştı

Sandalyeye bağlayıp, kredi kartlarını ve parasını aldılar

Sandalyeye bağlayıp, kredi kartlarını ve parasını aldılar

Türkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Türkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

4 yıl sonra yağan kar sevinci! Her yer beyaza büründü

4 yıl sonra yağan kar sevinci! Her yer beyaza büründü

Rusya'dan gündemi sarsan iddia: ABD askerleri halka ateş açtı

Rusya'dan gündemi sarsan iddia: ABD askerleri halka ateş açtı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Chloe Loughnan'ın bölüm başına istediği ücret...

Chloe Loughnan'ın bölüm başına istediği ücret...

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazal Filiz Küçükköse yeni yaşını kutladı!

Hazal Filiz Küçükköse yeni yaşını kutladı!

Miley Cyrus göğüs ucunu paylaştı! 'Instagram kaldırmadan bakın!'

Göğüs ucu açıldı! Kendisi paylaştı

Alişan'dan oğluna duygulandıran mesaj!

Alişan'dan oğluna duygulandıran mesaj!

Onur Büyüktopçu’dan olay sözler: Ne pis bir dünyaymış, bilseydim girmezdim!

Olay sözler: Ünlüler dünyası ne kadar pis...

Sibel Can kızı Melisa'yı paylaştı! Gündem oldu

Kızını görenler şoke oldu! Yorum yağdı

Uludağ'da kavga sonrası gözaltına alınan Reynmen kendisini savundu!

Gözaltına alınmıştı! 'Psikolojik şiddet gördüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.