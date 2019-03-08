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45 metreden yere düşen işçi feci şekilde can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 23:06 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde özel bir telekominikasyon şirketinde çalışan işçi verici direğindeki çanağı değiştirmek isterken 45 metre yükseklikten kayalık zemine düşerek yaşamını yitirdi.Olay, Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde özel bir telekominikasyon şirketinde çalışan işçi verici direğindeki çanağı değiştirmek isterken 45 metre yükseklikten kayalık zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir telekominikasyon şirketine ait vericide çanak değiştirmek için görevlendirilen ekip sabah saatlerinde çalışmaya başladı. 3 kişilik ekip saat 16.00 sıralarında mola bitiminde yeniden işe koyuldu. Diğer görevliler hazırlıklarını yaparken 45 yaşındaki Emin Mestan yerden 50 metre yükseklikteki verici direğine tırmandı. Verici direğinin 45’inci metresinde çalışan Mestan, kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle kayalık zemine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğinde Mestan’ın olay yerine yaşamını yitirdiği belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Mestan’ın cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki incelemenin ardından Mestan’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ekipmanlara el konuldu
Olay yerindeki ilk incelemede Emin Mestan’ın verici direğine tırmanırken bağlaması gereken 3 kemerden 2’sinin olay yerinde poşet içerisinde olduğu belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi Mestan’ın kullandığı ve kullanması gereken ekipmanlara soruşturma dosyası için el koydu.

20 yıllık tecrübesi vardı
Olayda feci şekilde can veren 45 yaşındaki Emin Mestan’ın mesleğinde 20 yıllık tecrübeye sahip olduğu ve taşeron firmada çalıştığı öğrenildi. Vericinin çanaklarını ve kablolarını değiştirmek için görevlendirilen Mestan’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu bildirildi.

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