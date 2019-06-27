4,5 milyonluk yolsuzluğa zimmet davası

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli maaş mutemedi olan kişilerin de aralarında bulunduğu, 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında, yaklaşık 4,5 milyon lirayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla dava açıldı. Sanıkların 'zincirleme şekilde zimmet ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 12'şer yıl 10'ar aydan 45'er yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor. Sanıklardan İsrafil A.'nın kurumda çalışmayan oğluna dahi promosyon, maaş ödemesi ve 'aile sağlığı merkezi gideri' adı altında 31 bin 235,09 TL para gönderdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nde bazı çalışanların yolsuzluk yaparak, haksız kazanç sağladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yakutiye ilçesindeki kuruma ait bina ile kurumun anlaşmalı olduğu bankalara giden ekipler, buradaki evrak ile banka kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, dijital ödeme evrakında yaklaşık 6 yıl boyunca usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Haksız kazanç sağladıkları anlaşılan kişiler, gözaltına alındı. Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde veri hazırlama kontrol işletmeni ve mutemet İsrafil A. (54), muhasebe biriminde çalışan Adem K. (40), hizmetli Ahmet A. (59) ile İl Sağlık Müdürlüğü muhasebe biriminde şef olan Yusuf T. (55), mutemet Fatih O. (46), maaş ödeme emri belgelerinde düzenleyen olarak imzası bulunan kurumdan emekli Orhan P. (63) ve İsrafil A.'nın kurumla bağlantısı olmayan oğlu A.A. (22) gözaltına alındı. A.A.'nın dışındaki 6 kişi, geçen yılın Aralık ayında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.