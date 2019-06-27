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4,5 milyonluk yolsuzluğa zimmet davası

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli maaş mutemedi olan kişilerin de aralarında bulunduğu, 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında, yaklaşık 4,5 milyon lirayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla dava açıldı.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli maaş mutemedi olan kişilerin de aralarında bulunduğu, 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında, yaklaşık 4,5 milyon lirayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla dava açıldı. Sanıkların 'zincirleme şekilde zimmet ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 12'şer yıl 10'ar aydan 45'er yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor. Sanıklardan İsrafil A.'nın kurumda çalışmayan oğluna dahi promosyon, maaş ödemesi ve 'aile sağlığı merkezi gideri' adı altında 31 bin 235,09 TL para gönderdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nde bazı çalışanların yolsuzluk yaparak, haksız kazanç sağladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yakutiye ilçesindeki kuruma ait bina ile kurumun anlaşmalı olduğu bankalara giden ekipler, buradaki evrak ile banka kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, dijital ödeme evrakında yaklaşık 6 yıl boyunca usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Haksız kazanç sağladıkları anlaşılan kişiler, gözaltına alındı. Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde veri hazırlama kontrol işletmeni ve mutemet İsrafil A. (54), muhasebe biriminde çalışan Adem K. (40), hizmetli Ahmet A. (59) ile İl Sağlık Müdürlüğü muhasebe biriminde şef olan Yusuf T. (55), mutemet Fatih O. (46), maaş ödeme emri belgelerinde düzenleyen olarak imzası bulunan kurumdan emekli Orhan P. (63) ve İsrafil A.'nın kurumla bağlantısı olmayan oğlu A.A. (22) gözaltına alındı. A.A.'nın dışındaki 6 kişi, geçen yılın Aralık ayında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 MİLYON LİRAYI KENDİ HESABINA GÖNDERMİŞ

6'sı tutuklu 7 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cumhuriyet savcısı Etem Gündüz tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianamede, tüm sanıkların 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik ve zincirleme şekilde zimmet' suçlarından 12'şer yıl 10'ar aydan 45'er yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi. İddianamede, İsrafil A.'nın görevi kapsamında kendisine verilen şifre ve tanınan mail ile sözleşme yapılan bankalara ödeme yapılacak personelin tahakkuk eden ödeme belgeleri harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından onaylandıktan sonra üzerinde değişiklik yaptığı 'text' dosyası ile hak etmediği halde kendi maaş hesabına ve diğer 5 kişinin hesaplarına para gönderdiğinin tespit edildiği vurgulandı. İsrafil A.'nın, 2006'dan 2018 yılının Aralık ayına kadar değişik tarihlerde toplam 1 milyon 665 bin 415,77 TL tutarında parayı hak etmediği halde kendi hesabına gönderdiği belirlendi.

İsrafil A.'nın memur olmadığı ve hak etmediği halde oğlu olan A.A.'nın banka hesabına promosyon, maaş ödemesi ve 'aile sağlığı merkezi gideri' adı altında 2016 ile 2017 arasında 7 kez toplam 31 bin 235,09 TL para transfer ettiği tespit edildi. Yine İsrafil A.'nın, Adem K.'nin hesabına 1 milyon 56 bin 381,45 TL, Yusuf T.'nin 434 bin 954,72 TL, Orhan P.'nin hesabına 425 bin 132,57 TL, Ahmet A.'nın hesabına 479 bin 871,33 TL gönderdiği ortaya çıktı. Fatih O.'nun da İsrafil A.'nın kullandığı aynı yöntemle 301 bin 803,38 TL parayı zimmetine geçirdiği aktarılan iddianamede, kurumun toplam 4 milyon 394 bin 794 TL zarar ettiği bildirildi.

Sanıkların ilerleyen günlerde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

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