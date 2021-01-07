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  4. 45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?

45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?

07.01.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?

Bir aracın ön ve/veya arka tarafına sağlam bir şekilde sabitlenen levhalar, o aracın sorumluluğunun kime ait olduğunu gösterir. Taşıt kayıt plakası ismi verilen bu levhalara baktığınızda bir aracın hangi şehir ve ilçeden geldiğini de öğrenebilirsiniz. Peki, 45 araç plakası hangi il ve ilçeye bağlıdır? 45 nerenin plakası? 45 numaralı araç plakası ve plaka imi hakkındaki bilgileri derledik.

Taşıtların üzerinde bir aracın hangi vergi dairesine bağlı olduğunu gösteren kodlamaları içeren tabelalar bulunur. Bu tabelalarda yer alan "TR" plaka imi, bir taşıtın Türkiye'ye bağlı olduğunu gösterirken devamındaki sayı ve harfler hangi il ve ilçeye ait olduğunu belirtir. Peki, 45 nerenin plakası?

45 Nerenin Plaka Kodu?

45 kodlu taşıt kayıt plakası, Ege Bölgesi'nde yer alan Manisa şehrimize aittir. Manisa şehir merkezinde ve ilçelerinde 45 ile başlayan plakalar kullanılır.

Manisa'nın İlçelerine Ait Plaka Kodları

Bir plakanın üzerinde yer alan numaralar bir şehre, bu numaraların sağ tarafındaki harfler ise o ile bağlı olan ilçelere işaret eder. Siz de 45 ile başlayan bir araç plakası gördüğünüzde devamındaki harflere bakarak o aracın hangi ilçenin vergi dairesine kayıtlı olduğunu öğrenebilirsiniz.

Manisa'nın Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

45 AC / AZ 001 - 999
45 C 0001 - 9999
45 D 0001 - 9999
45 DA / DZ 001 - 999
45 E 0001 - 9999
45 EA 001 - 999
45 FA 001 - 999
45 HA / HZ 001 - 999
45 KA / KZ 001 - 999
45 M 0001 - 9999
45 MA / MC 001 - 999
45 T 0001- 9999
45 UA / UZ 001 - 999

Manisa'nın Ahmetli İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 B 0001 - 9999
45 MU 001 - 999
45 T 5001 - 5200

Manisa'nın Akhisar İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 HA / HZ 0001 - 9999
45 MD 001 - 999
45 NA / NZ 001 - 999
45 T 5201- 5800
45 Y 0001- 9999
45 YA / YZ 001 - 999

Manisa'nın Alaşehir İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 KA / KZ 0001 - 9999
45 ME 001 - 999
45 T 5801 - 6200
45 Z 0001 - 9999
45 ZA / ZZ 001 - 999

Manisa'nın Demirci İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 MF 001 - 999
45 PA / PZ 001 - 999
45 T 6201 - 6600

Manisa'nın Gölmarmara İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 P 0001 - 9999
45 MT 001 - 999
45 T 6601 - 6800

Manisa'nın Gördes İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 MG 001 - 999
45 NA / NZ 0001 - 9999
45 R 0001 - 9999
45 T 6801 - 7000

Manisa'nın Kırkağaç İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 F 0001 - 9999
45 MH 001 - 999
45 PA / PZ 0000 - 9999
45 T 7001 - 7300

Manisa'nın Köprübaşı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 L 0001 - 9999
45 MV 001 - 999
45 T 7301 - 7500

Manisa'nın Kula İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 K 0001 - 9999
45 MJ 001 - 999
45 RA 0001 - 9999
45 T 7501 - 780

Manisa'nın Salihli İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 LA / LZ 001 - 999
45 MK 001 - 999
45 RA / RZ 001 - 999
45 SA / SZ 001 - 999
45 SA 0001 - 9999
45 T 7801 - 8400

Manisa'nın Sarıgöl İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 H 0001 - 9999
45 MS 001 - 999
45 T 8401 - 8600
45 TA / TZ 0001 - 9999

Manisa'nın Saruhanlı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 ML 001 - 999
45 S 0001 - 9999
45 UA 0001 - 9999
45 T 8601 - 8800

Manisa'nın Selendi İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 MR 001 - 999
45 U 0001 - 9999
45 T 8801 - 9000
45 VA / VZ 0001 - 9999

Manisa'nın Soma İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 MM / MN 001 - 999
45 T 9001 - 9400
45 V 0001 - 9999
45 VA / VZ 001 - 999
45 YA 0001 - 9999

Manisa'nın Turgutlu İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 MP 001 - 999
45 N 0001 - 9999
45 T 9401 - 9999
45 TA / TZ 001 - 999
45 ZA / ZZ 0001 - 9999

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