45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?

Taşıtların üzerinde bir aracın hangi vergi dairesine bağlı olduğunu gösteren kodlamaları içeren tabelalar bulunur. Bu tabelalarda yer alan "TR" plaka imi, bir taşıtın Türkiye'ye bağlı olduğunu gösterirken devamındaki sayı ve harfler hangi il ve ilçeye ait olduğunu belirtir. Peki, 45 nerenin plakası?
45 kodlu taşıt kayıt plakası, Ege Bölgesi'nde yer alan Manisa şehrimize aittir. Manisa şehir merkezinde ve ilçelerinde 45 ile başlayan plakalar kullanılır.
Bir plakanın üzerinde yer alan numaralar bir şehre, bu numaraların sağ tarafındaki harfler ise o ile bağlı olan ilçelere işaret eder. Siz de 45 ile başlayan bir araç plakası gördüğünüzde devamındaki harflere bakarak o aracın hangi ilçenin vergi dairesine kayıtlı olduğunu öğrenebilirsiniz.
45 AC / AZ 001 - 999
45 C 0001 - 9999
45 D 0001 - 9999
45 DA / DZ 001 - 999
45 E 0001 - 9999
45 EA 001 - 999
45 FA 001 - 999
45 HA / HZ 001 - 999
45 KA / KZ 001 - 999
45 M 0001 - 9999
45 MA / MC 001 - 999
45 T 0001- 9999
45 UA / UZ 001 - 999
45 B 0001 - 9999
45 MU 001 - 999
45 T 5001 - 5200
45 HA / HZ 0001 - 9999
45 MD 001 - 999
45 NA / NZ 001 - 999
45 T 5201- 5800
45 Y 0001- 9999
45 YA / YZ 001 - 999
45 KA / KZ 0001 - 9999
45 ME 001 - 999
45 T 5801 - 6200
45 Z 0001 - 9999
45 ZA / ZZ 001 - 999
45 MF 001 - 999
45 PA / PZ 001 - 999
45 T 6201 - 6600
45 P 0001 - 9999
45 MT 001 - 999
45 T 6601 - 6800
45 MG 001 - 999
45 NA / NZ 0001 - 9999
45 R 0001 - 9999
45 T 6801 - 7000
45 F 0001 - 9999
45 MH 001 - 999
45 PA / PZ 0000 - 9999
45 T 7001 - 7300
45 L 0001 - 9999
45 MV 001 - 999
45 T 7301 - 7500
45 K 0001 - 9999
45 MJ 001 - 999
45 RA 0001 - 9999
45 T 7501 - 780
45 LA / LZ 001 - 999
45 MK 001 - 999
45 RA / RZ 001 - 999
45 SA / SZ 001 - 999
45 SA 0001 - 9999
45 T 7801 - 8400
45 H 0001 - 9999
45 MS 001 - 999
45 T 8401 - 8600
45 TA / TZ 0001 - 9999
45 ML 001 - 999
45 S 0001 - 9999
45 UA 0001 - 9999
45 T 8601 - 8800
45 MR 001 - 999
45 U 0001 - 9999
45 T 8801 - 9000
45 VA / VZ 0001 - 9999
45 MM / MN 001 - 999
45 T 9001 - 9400
45 V 0001 - 9999
45 VA / VZ 001 - 999
45 YA 0001 - 9999
45 MP 001 - 999
45 N 0001 - 9999
45 T 9401 - 9999
45 TA / TZ 001 - 999
45 ZA / ZZ 0001 - 9999
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