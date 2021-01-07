45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?

Taşıtların üzerinde bir aracın hangi vergi dairesine bağlı olduğunu gösteren kodlamaları içeren tabelalar bulunur. Bu tabelalarda yer alan "TR" plaka imi, bir taşıtın Türkiye'ye bağlı olduğunu gösterirken devamındaki sayı ve harfler hangi il ve ilçeye ait olduğunu belirtir. Peki, 45 nerenin plakası?

45 Nerenin Plaka Kodu?

45 kodlu taşıt kayıt plakası, Ege Bölgesi'nde yer alan Manisa şehrimize aittir. Manisa şehir merkezinde ve ilçelerinde 45 ile başlayan plakalar kullanılır.

Manisa'nın İlçelerine Ait Plaka Kodları

Bir plakanın üzerinde yer alan numaralar bir şehre, bu numaraların sağ tarafındaki harfler ise o ile bağlı olan ilçelere işaret eder. Siz de 45 ile başlayan bir araç plakası gördüğünüzde devamındaki harflere bakarak o aracın hangi ilçenin vergi dairesine kayıtlı olduğunu öğrenebilirsiniz.

Manisa'nın Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

45 AC / AZ 001 - 999

45 C 0001 - 9999

45 D 0001 - 9999

45 DA / DZ 001 - 999

45 E 0001 - 9999

45 EA 001 - 999

45 FA 001 - 999

45 HA / HZ 001 - 999

45 KA / KZ 001 - 999

45 M 0001 - 9999

45 MA / MC 001 - 999

45 T 0001- 9999

45 UA / UZ 001 - 999

Manisa'nın Ahmetli İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

45 B 0001 - 9999

45 MU 001 - 999

45 T 5001 - 5200