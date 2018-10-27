45 ressam 'Ekim Günleri' sergisini açtı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, farklı şehirlerden gelen 45 ressam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında sekizinci kez 'Ekim Günleri' adlı geleneksel resim sergisini açtı.

Marmaris Belediyesi'nin 8 yıldır 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 'Ekim Günleri' adlı resim sergisi Kültür ve Sanat Evi'nde açıldı. İlçede yaşayanların yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Bursa, Balıkesir, Ankara, Antalya ve Çanakkale'den gelen 45 ressam toplam 63 eserini sergiledi. 'Ekim Günleri' sergisinin Cumhuriyet Bayramı kapsamında uzun yıllar devam edecek olan anlamlı bir etkinlik olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar ressamlara teşekkür belgesi verdi. Kokteylin ardından ilçenin tanınmış ressamlarından Kaysu Biber ve Belediye Başkanı Ali Acar serginin açılış kurdelesini kesti. İlkokul öğrencilerinin bale gösterisinin ardından sergi gezilerek eserlerle ilgili bilgi verildi. Yağlı boya, pastel ve kara kalem çalışmalarının yer aldığı sergi 8 Kasım gününe kadar açık kalacak.

Marmaris'in tanınmış ressamlarından Kaysu Biber, "Sekiz yıldır devam ettirdiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki 'Ekim Günleri' adlı karma resim sergimiz ilelebet devam edecektir. Sergiye Marmaris'in yanı sıra Türkiye'nin birçok şehrinden ressamlarımız katılmaktalar. Hedefimiz etkinliği Türkiye'nin her yerinden ressamların katılımıyla ulusal bir karma sergi haline getirmektir. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

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