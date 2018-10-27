HABER

45 ressam 'Ekim Günleri' sergisini açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 23:01 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, farklı şehirlerden gelen 45 ressam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında sekizinci kez 'Ekim Günleri' adlı geleneksel resim sergisini açtı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, farklı şehirlerden gelen 45 ressam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında sekizinci kez 'Ekim Günleri' adlı geleneksel resim sergisini açtı.

Marmaris Belediyesi'nin 8 yıldır 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 'Ekim Günleri' adlı resim sergisi Kültür ve Sanat Evi'nde açıldı. İlçede yaşayanların yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Bursa, Balıkesir, Ankara, Antalya ve Çanakkale'den gelen 45 ressam toplam 63 eserini sergiledi. 'Ekim Günleri' sergisinin Cumhuriyet Bayramı kapsamında uzun yıllar devam edecek olan anlamlı bir etkinlik olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar ressamlara teşekkür belgesi verdi. Kokteylin ardından ilçenin tanınmış ressamlarından Kaysu Biber ve Belediye Başkanı Ali Acar serginin açılış kurdelesini kesti. İlkokul öğrencilerinin bale gösterisinin ardından sergi gezilerek eserlerle ilgili bilgi verildi. Yağlı boya, pastel ve kara kalem çalışmalarının yer aldığı sergi 8 Kasım gününe kadar açık kalacak.

Marmaris'in tanınmış ressamlarından Kaysu Biber, "Sekiz yıldır devam ettirdiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki 'Ekim Günleri' adlı karma resim sergimiz ilelebet devam edecektir. Sergiye Marmaris'in yanı sıra Türkiye'nin birçok şehrinden ressamlarımız katılmaktalar. Hedefimiz etkinliği Türkiye'nin her yerinden ressamların katılımıyla ulusal bir karma sergi haline getirmektir. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Ölüm yolunda cip ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralıÖlüm yolunda cip ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı
İntihar girişimlerinden bıktı, yazdığı not olay oldu!İntihar girişimlerinden bıktı, yazdığı not olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Ticaret Bakanlığı'ndan iki şirkete men cezası!

Ticaret Bakanlığı'ndan iki şirkete men cezası!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar girişimlerinden bıktı, yazdığı not olay oldu!

İntihar girişimlerinden bıktı, yazdığı not olay oldu!

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

Hesap tartışmasında eglence merkezi çalışanını vurdu

Hesap tartışmasında eglence merkezi çalışanını vurdu

Taksim'de kadın turiste taksi çarptı! Eşi fenalık geçirdi

Taksim'de kadın turiste taksi çarptı! Eşi fenalık geçirdi

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

42. kattan atladı, AVM'ye düştü

42. kattan atladı, AVM'ye düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.