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4,5 saat alev alev yanan fabrikada 4 işçi öldü (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 20:06 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 4,5 saatte kontrol altına alınabildi.

Alişan KOYUNCU- Mesut IŞIK/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 4,5 saatte kontrol altına alınabildi. Ekipler fabrikanın içine girdiklerinde 4 işçinin cansız bedenine ulaştı. Dumandan etkilenen ve yaralanan 5 işçi ise tedaviye alındı.

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde, ev tekstil ürünleri üretimi yapılan fabrikada saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aynı zamanda lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikada çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Alevler çok kısa sürede fabrikanın her yanını sararken, gökyüzü simsiyah dumanla kaplandı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar oldu.

Bölgeye Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tesislerin dört bir yanından yangına müdahale etti. Fabrika tamamen alevlere teslim olurken, 4,5 saat süren çalışmaların ardından, yangın saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen ve yaralanan 5 işçi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mesainin olduğu günlerde yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada bugün yaklaşık 30 kişinin bulunduğu öğrenilirken, fabrikada mahsur kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri, bir yandan soğutma çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da içeride arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucu 4 işçinin cesedine ulaşıldı.

İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, başka işçi olup olmadığı yönünde arama çalışmalarına devam etti. Tüm eşyaların altına bakıldı.

Yangın sırasında dışarı çıkarak canlarını kurtaran işçiler ise fabrikanın çevresinde üzüntü içerisinde çalışmaları izledi.

Ölen işçilerin cesetlerinin Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği yapılacak incelemenin ardından kimliklerinin belirleneceği belirtildi.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da ekiplerin çalışmalarını takip etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise yangının nasıl başladığının olay yeri incelemesi sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerine devam ediyor.

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