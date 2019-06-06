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4,5 saat alev alev yanan fabrikada 4 işçi öldü (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 20:07 | Son Güncelleme

VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAM Kocaeli Valisi Yardımcısı Dursun Balaban, Çayırova'daki tekstil fabrikasına gelip, incelemelerde bulundu.

VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAM
Kocaeli Valisi Yardımcısı Dursun Balaban, Çayırova'daki tekstil fabrikasına gelip, incelemelerde bulundu. Yangında 4 işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Balaban, "Kimlik tespiti yapmadan 'Türk'tür' veya 'yabancıdır' diyemeyiz; çünkü cesetler yanmış. Yüzleri tanınmıyor. Bu nedenle cinsiyeti ve milliyeti ancak incelemelerden sonra belirlenecek" dedi.

Fabrikanın bazı bölümlerine henüz girilemediğini aktaran Balaban, "Diğer kısımlarda hem ısı çok yüksek hem de gerekli incelemeler yapılmadan girilmesi tehlikeli olduğu için giremiyoruz; ama tespit ettiğimiz noktadaki cesetleri aldık. Adli Tıp Kurumu'na gidecek. Artık Adli Tıp incelemesinden sonra cinsiyeti, milliyeti tespit edilip, yakınlarına teslim edilecektir" diye konuştu.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Vali Yardımcısı Balaban, yangınla ilgili 2 savcı görevlendirildiğini belirterek, "Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'mız 2 savcı arkadaşımızı görevlendirdi. Dolayısıyla ciddiyetle işin üzerine gidiliyor. Gerekli incelemeler adli olarak devam edecek. Bilirkişiler adliye tarafından görevlendirilecek. Onların incelemesinden sonra yangının çıkış nedeni ortaya çıkacak. Yoksa bunlar netleşmediği sürece şuradan ya da buradan çıktığının söylenmesi çok doğru değil" dedi.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Hastanelere kaldırılanların sağlık durumuyla ilgili ise Balaban, "Şu dakikaya kadar 5 yaralı vardı, dumandan etkilenen. Bu 5 kişi de hastanelere sevk edildi. Hayati tehlikeleri olmadığı bize bildirildi. Bunların da tedavileri devam ediyor. Belki de şu an bazıları taburcu olmuştur" diye konuştu.

Öte yandan fabrikadan çıkarılan 4 kişinin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet savcıları ve olay yeri inceleme ekipleri ise fabrika enkazında incelemelerini sürdürüyor. İtfaiye ekipleri de soğutma çalışması yapıyor.

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