"45 saatte taşınmayı tamamlayacağız"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Biz hiç kimsenin İstanbulumuzda işinin ve gücünün aksamasını istemiyoruz. Dünyanın en büyük sivil havacılık göçünü de yapmak mecburiyetindeyiz. İstanbullular, bu süreç içerisinde Basın Ekspres Yolu'nun alternatif yolunu kullanarak ne olur trafikte zorluklar yaşamayın." dedi. THY Teknik Hangar'da düzenlenen basın toplantısına THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı'nın yanı sıra, THY Özel Büro Başkanı Kemal Öztürk, THY Kargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, THY Mali Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, THY İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcısı Aykut Alpa, THY Ticari Genel Müdür Yardımcısı Akif Konar, THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ve THY Yatırım ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat katıldı. - "Havacılık göçünü başlatmak üzereyiz" Toplantıda konuşan Aycı, THY markası ve Türk sivil havacılığı için tarihi bir sürecin arifesinde olduklarını ifade ederek, "Sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz ama hem de biraz hüzünlüyüz. Bizlere ve taşıdığımız milyonlarca yolcuya, yüz binlerce çalışana ev sahipliği yapmış, onların anılarını, mutluluklarını, sevinçlerini, kederlerini, her şeyi birlikte yaşadıkları Türkiyemizin en büyük havalimanından, dünyanın en büyük havalimanına, havacılık göçünü başlatmak üzereyiz." diye konuştu.

Aycı, "Bizim açımızdan da son derece profesyonelce hazırlanmış taşınma planlarımız, uluslararası danışmanlarla, yerel otoritelerle ve tüm kurum ve kuruluşlarla yapılmış stratejik önemi olan çalışmalara dair tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olmakla birlikte, bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Geriye artık büyük kısmı kaldı." dedi. - "Kapasite bizi kaldırmaz hale gelmişti" Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarını sunan İlker Aycı, konuşmasına şöyle devam etti: "1912'deki ilk havacılık tecrübesinin yaşandığı Atatürk Havalimanımızın, Türk sivil havacılığı tarihindeki o en önemli adımların atıldığı tarihi havalimanımızın çok önemli günleri, geceleri oldu. 1933 yılında ilk sivil uçuşumuzu İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirmiştik. 1947 yılında Ankara'dan başlayan uçuş, İstanbul'a o günkü adıyla Yeşilköy Havalimanımıza stop yaptıktan sonra, buradan havalanıp ilk uluslararası uçuşumuz olarak tarihe geçecek Atina uçuşunu neticelendirmişti. Daha sonra 1953 yılında uluslararası hale getirilen ve büyütülen, geliştirilen İstanbul Havalimanımız yapılan yeni planlarla buranın tam bir uluslararası havalimanı olarak değerlendirilmesi üzerine, buranın büyütülmesine karar verilmişti. 1950'li yıllardaki o adımlardan, sonra 1980'lerde başka adımlar atıldı. 1983 yılında Kargo Terminaliyle geliştirilen sivil havacılığımız, kargo bakımından da yurdumuzun en önemli merkezi haline Türk sivil havacılığında gelmişti. 1990 yılların başında atılan adımlar ve yine 2000 yılında özellikle uluslararası terminalimizin geliştirilmesiyle birlikte Türk sivil havacılığında çok daha farklı, anlamlı bir süreç başlamış oldu."

O dönemki kapasitesiyle 20 milyon kapasiteli yeni terminale kavuşulduğunu belirten Aycı, "Atatürk Havalimanı kapasitesi 65-70 milyonlara dayanmıştı. Yine de bize yetmez olmuştu. Saatlik uçuş kapasitesini artırmak üzere hava kontrol kulesiyle birlikte yapılan çalışmalar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün ve Devlet Hava Meydanlarımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın katkılarıyla, kapasite giderek artırılmıştı. Ama bir yerden sonra artık bu kapasite bizi kaldırmaz hale gelmişti. Özellikle yaz ve yüksek sezon yoğunlukları, bizi zorlamaya başlamıştı. Çalışanlar üzerine ağır bir yük bindirmeye, yolcularımız için de zor anların yaşanmasına sebep olmuştu." diye konuştu. - "Taşınmayı en süratli şekilde gerçekleştireceğiz" İlker Aycı, "Yaşanan tüm buradaki anılar, hüzünlü anlar şimdi dünyanın en büyük havalimanlarından birine taşınmamızla birlikte adeta büyük bir gurur anına dönüşecek. Göç başladı. Büyük göçün en büyük adımını atacağız. 5 Nisan'la başlayacak süreç, gece saat 03.00'te başlayacak büyük taşınmanın büyük adımıyla birlikte, biz 45 saatlik süre içerisinde bu taşınmayı tamamlayacağız. Yeni evimize, yuvamıza kavuşacağız." dedi.

Tarihi ana hem tanıklık ettiklerini hem de bu tarihi anın aktörü olduklarını ifade eden Aycı, şunları kaydetti: "Taşınma sırasında zaman zaman hesapta olan, olmayan aksaklıklar meydana gelebilir. Çalıştığımız lojistik firmasıyla birlikte 5 ayrı noktada backup istasyonları kurduk. Yani herhangi bir biçimde taşınma sırasında taşınmayı akamete uğratacak, herhangi bir aracımızda, herhangi bir arıza meydana gelirse oraya müdahale etmek için 40 kilometrelik yolun içerisinde 5 ayrı istasyon kurduk. Bu da ortalama 4 kilometre içerisinde her olaya müdahale şansını bize verdi. Süreçteki akamete uğramalara karşı da planlarımızı hazırladık. Emniyet, Valilik ve İBB mensubu arkadaşlarımız sağ olsunlar bizi desteklediler. Bu taşınmayla ilgili olarak Basın Ekspres Yolu, en kritik atar damarı oluşturuyor. Taşınma sırasında havuzlu kavşaktan başlamak suretiyle Basın Ekspres Yolu'nun kapatılması mümkün olacak. Bu sayede biz de taşınmayı en süratli şekilde gerçekleştireceğiz." - "Basın Ekspres Yolu'na alternatif yolları kullanın"

Bu hafta sonu 2 tane uluslararası fuarın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sınavları olacağını hatırlatan Aycı, bunlar da dikkate alınarak alternatif yolların beslenmesiyle ilgili planların da hazırlandığını söyledi. Aycı, "Özellikle gerek bu fuarlara gelecek olan ziyaretçiler, fuar mensupları ve aynı şekilde açık öğretim lisesi sınavlarına girecek kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Ne olur alternatif yolları o güne bırakmadan öğrenin, güzergahları çalışın. İşiniz akamete uğramasın. Biz hiç kimsenin İstanbulumuzda işinin ve gücünün aksamasını istemiyoruz. Dünyanın en büyük sivil havacılık göçünü de yapmak mecburiyetindeyiz. İstanbullular, bu süreç içerisinde Basın Ekspres Yolu'nun alternatif yolunu kullanarak ne olur trafikte zorluklar yaşamayın." dedi. İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşu başkent Ankara'ya yapacaklarını belirten Aycı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşu Singapur'a yapacağız. Singapur uçuşuyla birlikte buradaki uçuşlarımızı tamamlamış olacağız. Sivil havacılık macerası, 80 yılı aşkın hizmet etmiş uluslararası Yeşilköy ve Atatürk havalimanları adını alan havalimanımız misyonunu, görevini büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş olmanın gururuyla veda ediyor. THY'nin 86 yılına bastığı bu senemize Atatürk Havalimanının bize verdiklerini hiç unutmayacağız. Yeni havalimanımızda sizlerle yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız."

- "Yeni destinasyonları İstanbul'a ve THY'ye kazandıracağız" İstanbul Havalimanının Türkiye turizmine, ziyaretçi sayısına ve dünyada kargo taşımacılığında mal ve hizmetlerin hızlı bir şekilde ulaştırılmasında çok büyük bir misyonu olacağını vurgulayan Aycı, "Transit yolcunun en önemli rotası İstanbulumuz olacak. Yeni geniş gövde uçaklarımızla daha da büyüyecek filomuzla, yeni havalimanında yeni destinasyonlara da beraberinde uçacağız. Ülkemize uçamayan bazı ülkeler ve bazı hava yollarıyla anlaşmalarımızı tazeleyip bizim onlara, onların da bize uçmalarını sağlayıp, yeni destinasyonları İstanbul'a ve Türk Hava Yollarımıza kazandıracağız. İstanbul'a uçacaklar arasında Çin'den de gelen hava yolları var. Japonların hava yollarını da bekliyoruz." dedi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanının kalitesiyle, hizmet kalitesini sağlayacak yeni yuva olacağını belirterek, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde açılacak olan 3'üncü pisti de heyecanla bekliyoruz. 1 sene içerisinde tamamlanacak olan 3'üncü pist de geldiğinde, çok daha farklı, çok daha ciddi anlamda iniş kalkışlarıyla hizmet kapasitesi yakaladığımız bir yere dönüşecektir. 2 pistiyle kapasite anlamında buradan yüzde 10 daha fazla kapasiteyle başlıyor olacağız. Birlikte yeni hikayeleri yaşamak ve yaşatmak üzere sizleri İstanbul Havalimanımıza bekliyoruz."