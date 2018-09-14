45. saniyeden sonra işler karışıyor

ABD'nin günlerdir tedirginlikle beklediği Florence kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı. Kategorisi 1'e düşürülen Florence sabah saatlerinde Kuzey Carolina'nın doğusundaki Wrightsville sahiline ulaştı.

Kuzey Carolina'nın New Bern kentinde de kasırganın yol açtığı su baskınları sebebiyle 200 kişi kurtarılırken 150 kişi de mahsur kaldı. Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde 500 bin kişi elektriksiz kalırken 26 bin kişi de acil durum sığınaklarına geçti.

HAVA DURUMU KANALINDAN İLGİNÇ SUNUM

Kasırga haberlerini en ilginç şekilde vererek reyting yarışında önce geçmeye çalışan haber kanalları da birbirinden ilginç taktikler denemeye devam ediyor. Bunlardan en ilgincini ise, havadumu alanında tematik yayın yapan The Weather Channel yaptı. Kanal, Erika Nawarro'nun sunduğu bültende 3D (üç boyutlu) grafik teknolojisinin tüm imkanlarını kullandı.

Normal bir stüdyo sunumu olarak başlayan haberde, bir anda stüdyo dijital olarak sular altında kaldı.

Görüntüler, sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken, büyük kasırganın bile önüne geçti.

1,7 MİLYON KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ

Kasırganın doğrudan vurması beklenen ABD'nin doğu yakasındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde 1,7 milyon kişi için tahliye emri verilmişti.

Toplamda 10 milyon kişiyi etkileyebileceği söylenen kasırganın 170 milyar dolarlık hasara yol açabileceği tahmin ediliyor.

