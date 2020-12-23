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  4. 45 şişe sahte içki ele geçirildi

45 şişe sahte içki ele geçirildi

23.12.2020 12:32 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 şişe daha sahte içki elde edildi.Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 14 Aralık Pazartesi günü yapılan sahte içki operasyonunda yakalanan şahıslardan bugüne kadar 10 kişi tutuklanmıştı.Aynı operasyonların devamında ilçedeki bir bağ evine düzenlenen operasyonda da daha önce yakalanan içkilerin devamı olan 45 şişe daha sahte içki ele geçirildi.Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, bağ evi sahibi Hakkı Ç.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 şişe daha sahte içki elde edildi.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 14 Aralık Pazartesi günü yapılan sahte içki operasyonunda yakalanan şahıslardan bugüne kadar 10 kişi tutuklanmıştı.
Aynı operasyonların devamında ilçedeki bir bağ evine düzenlenen operasyonda da daha önce yakalanan içkilerin devamı olan 45 şişe daha sahte içki ele geçirildi.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, bağ evi sahibi Hakkı Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakkı Ç., sağlık kontrolünün ardından Merzifon Adliyesi’ne sevk edildi.

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