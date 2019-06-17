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45 üniversiteli 'Damla Projesi' kapsamında Hakkari'ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 16:13 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Damla Projesi' kapsamında Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen aralarında Rusya, Bulgaristan ve Endonezya uyruklu öğrencilerin de bulunduğu 45 üniverteli kız öğrenci, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Damla Projesi' kapsamında Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen aralarında Rusya, Bulgaristan ve Endonezya uyruklu öğrencilerin de bulunduğu 45 üniverteli kız öğrenci, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, makamında kabul ettiği öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet etti. Öğrencilere, Hakkari'nin doğa güzelliklerini ve yöre insanının misafirperverliğini anlatan Vali Akbıyık," Her vatandaşın Hakkari’yi görmesi lazım. Hakkari’yi görmeden anlayamayız. İmajı kafalardaki gibi olsa da, yani fili durum imajından çok çok iyi. Hakikaten, Hakkari’de huzur var. İnsanlar mutlu, güven içerisinde tüm sosyal, kültürel, eğitim, sağlık her türlü hayatlarını idame ettiriyorlar. Burada birçok sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılıyor. Burası tarihi ve doğasıyla mutlaka görülmesi gereken bir yer. Dağ ve doğa sporları ile ilgilenenler açısından söyleyebiliriz. Burada kendine özgü birçok bitki yetişiyor. Bunlardan en önemlileri de ters lale ve uçkun. Yani Hakkari’de hayat var. Sizleri burada görmekten mutlu olduk. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Üniversiteli öğrenciler adına söz alan Meliha Yiğit ise, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Damla Projesi' kapsamında Hakkari’ye geldiklerini ifade ederek, "Hepimiz farklı şehirden ve ülkelerden geldik. Hepimizin ortak bir noktası var. Bu işe gönül verdik, gönül erleri olmaya geldik. Hepinizden Allah razı olsun. Tüm Hakkari halkına, bakanlığımıza ve tüm personelinize teşekkür ediyoruz" dedi. Ziyarette, Vali Akbıyık öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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