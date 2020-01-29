45 yaş küçük sevgilisiyle ilk gecesini anlattı, sunucular şoka girdi!

Iris Jones, Muhammed Ahmed Irbriham ile Facebook'ta tanıştı. İngiltere'nin Weston-Super-Mare kentinde yaşayan 80 yaşındaki kadın, 35 yaşındaki Mısırlı Irbriham ile tanışmak için Mısır'a gitti.

45 yaş küçük sevgilisinin 70 yaşındaki annesinden de evlilik için onayı alan kadın, Kahire'ye giderek Mısırlı sevgilisiyle evlenecek.

Bu açıklamaları ağzı açık izleyen İngiliz program sunucuları Holly Willoughby ve Phillip Schofield şoke olmuş bir halde şekilden şekle girdi.

"İlk gece sertti, bayağı sertti. 35 yıldır kimseyle birlikte olmamıştım. Kendimi yeniden bakire gibi hissettim. Ertesi sabah uyandığımda yürüyemiyorum. Sanki tüm gece eğersiz bir ata binmiş gibiydim."

Iris Jones genç adamın kendisiyle parası için birlikte olduğunu söyleyenlere kulak tıkıyor. Yaşadığı ilişkiyi canlı yayında anlatan kadın yaşadıklarının gerçek aşk olduğunu kanıtlamak istercesine oldukça fazla detaya yer verdi.

Sosyal medya aralarında 45 yaş fark olan 80 yaşındaki Iris Jones ve Mısırlı sevgilisi 35 yaşındaki Muhammed Ahmed'in ilginç ilişkisiyle sallanmıştı. Hatta çift yakında evleneceklerini duyurmuştu.

Facebook'taki bir grupta sohbet ederken tanışan ikilinin sohbeti hemen koyulaşınca 80 yaşındaki Iris kendini Mısır'a giden bir uçakta buldu.

Kahire'ye gidip 35 yaşındaki Mısırlı adamla tanışan Iris, aralarında 45 yaşın hiçbir önemi olmadığını ve Muhammed Ahmed Irbriham'e hemen vurulduğunu söylüyor.

Iris, aslen Gizeli olan sevgilisinin 70 yaşındaki annesiyle de tanıştı ve Muhammed ile tanışmak için izin istedi. Çift tanışır tanışmaz Kahire'de evlenme kararı aldı.

Iris, ilk kocasından ayrılalı 40 yıl geçmiş. Yaşlı kadın, o zamandan beri de hayatına kimseyi sokmamış.

Iris'in 54 yaşındaki Steve ve 53 yaşındaki Darren olmak üzere iki oğlu var. Yaşlı kadının oğulları annelerinin bu birlikteliği konusunda endişeli.

Steve ve Darren annelerini olabileceklere karşı uyarmış ancak Iris, sevgilisinin parasının ya da İngiliz pasaportunun peşinde olmadığına emin olduğunu söylüyor.

Iris, "Eğer benimle servetim için evleniyorsa ona bol şans diliyorum. Çünkü ben zengin değilim." diyor. Yaşlı kadın, bugüne dek hayatını başkalarını mutlu etmeye adadığını, şimdiyle ölene dek mutlu yaşamak istediğini söylüyor.

