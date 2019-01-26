45 yaşındaki Eva Herzigova ilk günkü gibi seksi!

Dünyanın en ünlü süper modelleri arasındaki Eva Herzigova, aradan geçen onlarca yıla rağmen seksi görünümünden bir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.

Eva Herzigova

Eva Herzigova, TATLER dergisinin Mart 2019 sayısı için objektif karşısına çıktı.

45 yaşındaki Çek süper model, vintage tarzda giydiği elbisesiyle kusursuz bir görünüm çizdi.

Derin göğüs dekoltesi elbisesini, iri inci kolyeyle tamamlayan Eva Herzigova, 25 yıl sonra da kusursuzluğunu gözler önüne serdi.

19 yaşında modellik kariyerine başlayan Eva Herzigova, kısa sürede dünyanın en büyük modelleri arasında.

Eva çekimde, 'Modellik bana okulda asla öğrenemeyeceğim kadar çok şey öğretti. Akıcı şekilde beş dil biliyorum. Çekçe, İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rusça.'

'Dünyayı dolaştım ve çalışmalarım boyunca görsel kütüphaneye katkıda bulundum.'