45 yaşındaki Lerzan Mutlu bikinili pozuyla Instagram'ı salladı! 'İnsan hiç mi yaşlanmaz!'

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, yazdan kalma bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Mutlu'nun pozlarına ''İnsan hiç mi yaşlanmaz'', ''Yine ateş ediyorsun'' ve ''Hala çok güzelsiniz'' gibi yorumlar yapıldı.

45 yaşındaki Lerzan Mutlu, son görüntüsüyle yıllara meydan okuyor.

Dekolteli sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Lerzan Mutlu, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Lerzan Mutlu, bir takipçisinden gelen 'Ayaklarınızı öpebilir miyim?' sorusuna 'Sapıklar aramızda dolaşıyor' şeklinde yanıt vermişti.

Lerzan Mutlu, liseyi bitirdikten sonra bir süre İsviçre'de yaşadı ancak çok geçmeden Türkiye'ye döndü.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Mutlu, okulu yarıda bırakarak sahne çalışmalarına adım atmıştı.



