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  4. 45 yaşındaki Lerzan Mutlu bikinili pozuyla Instagram'ı salladı! 'İnsan hiç mi yaşlanmaz!'

45 yaşındaki Lerzan Mutlu bikinili pozuyla Instagram'ı salladı! 'İnsan hiç mi yaşlanmaz!'

16.03.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Lerzan Mutlu, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

45 yaşındaki Lerzan Mutlu bikinili pozuyla Instagram'ı salladı! 'İnsan hiç mi yaşlanmaz!'

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, yazdan kalma bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Mutlu'nun pozlarına ''İnsan hiç mi yaşlanmaz'', ''Yine ateş ediyorsun'' ve ''Hala çok güzelsiniz'' gibi yorumlar yapıldı.

45 yaşındaki Lerzan Mutlu bikinili pozuyla Instagram'ı salladı! 'İnsan hiç mi yaşlanmaz!'

45 yaşındaki Lerzan Mutlu, son görüntüsüyle yıllara meydan okuyor.

45 yaşındaki Lerzan Mutlu bikinili pozuyla Instagram'ı salladı! 'İnsan hiç mi yaşlanmaz!'

Dekolteli sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Lerzan Mutlu, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

45 yaşındaki Lerzan Mutlu bikinili pozuyla Instagram'ı salladı! 'İnsan hiç mi yaşlanmaz!'

Lerzan Mutlu, bir takipçisinden gelen 'Ayaklarınızı öpebilir miyim?' sorusuna 'Sapıklar aramızda dolaşıyor' şeklinde yanıt vermişti.

45 yaşındaki Lerzan Mutlu bikinili pozuyla Instagram'ı salladı! 'İnsan hiç mi yaşlanmaz!'

Lerzan Mutlu, liseyi bitirdikten sonra bir süre İsviçre'de yaşadı ancak çok geçmeden Türkiye'ye döndü.

45 yaşındaki Lerzan Mutlu bikinili pozuyla Instagram'ı salladı! 'İnsan hiç mi yaşlanmaz!'

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Mutlu, okulu yarıda bırakarak sahne çalışmalarına adım atmıştı.

45 yaşındaki Lerzan Mutlu bikinili pozuyla Instagram'ı salladı! 'İnsan hiç mi yaşlanmaz!'


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Lerzan Mutlu
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